KOBİ’lere can suyu! Dev proje 250 farklı sektörü harekete geçirecek

GYODER Yyönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu: Atılan bu adım 250 alt sektörü beslerken, bu sektörlerin de çarpan etkisi ile çok etkili bir ekonomik canlanma yaşamasını öngörüyoruz. Bu 250 sektörde sadece inşaat sektörü yok. Devlet tarafından atılan bu adım özellikle yeni konut arzını artırarak şu anda arz-talep dengesinde oluşan dengesizlik için çözüm olabilir. Toplumumuza yarar sağlayacak her türlü projenin her zaman tam destekçisiyiz. GYODER olarak, devletimizin başlattığı bu tarihi sürece her türlü desteği vermeye, üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye bütün kalbimizle hazırız. Bu projeye özel sektörün de dahil olması devletimizin üzerindeki yükü azaltırken, hareketlenen ekonomiye de can suyu niteliğinde olacaktır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN