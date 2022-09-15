KOBİ’lere can suyu! Dev proje 250 farklı sektörü harekete geçirecek

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile 5 yıl içinde 500 bin konut ile birlikte 250 bin konutluk arsa ve 50 bin iş yeri de vatandaşa sunulacak.
İlk etapta 10 bin iş yeri için kampanya yapılırken, proje ile 900 milyar liralık yatırım gerçekleşecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bu yatırımın 2 trilyon liralık bir ekonomi oluşturacağını söyledi.
SANAYİ GELİŞECEK
Bakan Kurum, sosyal konut yaparken diğer taraftan da sanayinin gelişmesi, bölgelerin, şehirlerin kalkınması adına da iş yeri projesini hayata geçireceklerini hatırlattı.