Bakan Kurum açıkladı! Taksit bedeli artacak mı? Gençler nasıl ev sahibi olacak? İşte konut projesine başvuru sayısı

Yaptığımız yapacaklarımızın teminatı. 1 milyon 170 bin konut üretmiş bir TOKİ'miz var. Bu rakamlar bunu gösteriyor. Mazlum coğrafyada bile kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlk etabın maliyeti 422 milyar lira. Buradaki maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz. Yüzde 10 peşinat verilecek. Artış memur maaş katsayısına göre yapılıyor. Geçen sene toplam yüzde 80 artış geldi. Daha önce konut almış vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık. Vatandaşımızın üstesinden gelemeyeceği durumda aşağıya çekmeye talimatımız var. Bugün bir ihale yaptık. Konutun maliyeti 1 milyon lira üzerinde. Arsa bedeli eklendiğinde değişiyor. Yüzde 40 indirimle vatandaşımıza 608 bin liradan başlayan fiyatlarla veriyoruz.

EN FAZLA İSTANBUL'DA

609 ilçede var. En fazla İstanbul'da var. 50 bin konut yapacağız. Büyük kısmını Avrupa yakasında yapacağız. 55'i Avrupa 45'i Anadolu yakasında diyebiliriz. İzmir'de 12 bin 500 konut yapıyoruz. İzmir'de sıkıntılı bir yerleşim var. Gecekondu en fazla olduğu şehirlerden birisi. Ankara'da 18 bin tane. İl bazında nüfus ağırlığına göre konutu eşit şekilde dağıtmış oluyoruz. Tüm illere gittim ve orada vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda dağılımı yapmaya çalıştık.

GENÇLER NASIL EV SAHİBİ OLACAK?

İlk defa bu projede gençlere kontenjan ayırdık. 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaş arası başvurabiliyor. Aile gelirine bakmıyoruz. Kendi geliri 16 bin-18 binin altındaysa gençlerimiz başvurabilir. Güzel bir fırsat. Geleceğe umutla baksınlar istiyoruz. Geleceğimizin teminatı onlar. İlk önce kontenjanlarımızın kuraları çekilecek, akabinde diğerlerinin kuraları çekilecek. Gençlerde hiçbir şartımız yok. Tek şartımız 18 bin TL İstanbul'da, diğer illerde 16 bin TL'yi geçmeyecek. Hane halkında anne-babanın geliri 18 bin TL'yi geçmeyecek. Gençler için de geçerli. Ayrı başvuruyorlarsa gençlerin gelirlerine bakmıyoruz. Gelirleri 18 bin TL'nin altında olması yeterli

BAKAN KURUM MEDYA YÖNETİCİLERİNE DETAYLARI ANLATMIŞTI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını paylaşmak için medya yöneticileriyle bu sabah bir araya gelmiş ve detayları açıklamıştı.

BAKAN KURUM SOSYAL KONUTA BAŞVURANLARIN SAYISINI AÇIKLADI | VİDEO İZLE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklamıştı. Başvuruları bugün başlayan ve ekim ayı sonuna kadar sürecek proje kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin detaylarını medya yöneticileri ile paylaşmak için bir araya geldi. Bakan Kurum, toplantıda projeyle ilgili soruları yanıtladı.