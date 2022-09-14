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    • Ekonomi
    • 14.09.2022 11:10
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    • 14.09.2022 21:17
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    Bakan Kurum açıkladı! Taksit bedeli artacak mı? Gençler nasıl ev sahibi olacak? İşte konut projesine başvuru sayısı

    Son dakika haberi! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuru sayısının 700 bini aştığını açıkladı. 18 yaşındaki çocukların aileye bakılmadan başvuru yapabileceğini belirten Bakan Kurum, "Taksit ödemeleri memur maaş artış katsayısına göre artacak" dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Sosyal konuta kaç kişi başvurdu?

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine ilişkin açıklama yaptı.

    CNN Türk yayınına katılan Murat Kurum, "Sosyal Konut Projesine 705 bin Başvuru oldu." dedi.

    18 yaşındaki çocukların aileye bakılmadan başvuru yapabileceğini belirten Bakan Kurum, "Taksit ödemeleri memur maaş artış katsayısına göre artacak" dedi.

    Kurum şunları söyledi;

    "Sosyal Konut Projesine 705 bin Başvuru oldu. Başvuru sürekli artıyor. TC numaraları sonu 0 olanlar başvurabiliyor. Milletimiz Yüzyılın Konut Kampanyasını bekliyordu. Cumhurbaşkanımız milletin evinden paylaştı. Türkiye'den telefonlar yağdı. Milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Tüm dünya ülkelerinin sosyal bakış açısını kenara koyduğu günlerde müjde açıklanıyor ve tutara bakıldığında ciddi bir yatırım değeri gerekiyor.

    Bu 2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşlarına yapacakları, hem de istihdam açısından ortaya koymuş olduğu hedef. 5 yıllık 500 bin sosyal konutu, 50 bin işyeri içerir bir proje açıklandı. 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin konut arsası ve 10 bin adet işyerlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz. 31 Ekim'e kadar 3 sektörde vatandaşlarımız gelir durumuna göre hangisi uygunsa birine başvurabiliyorlar. Konut arsası ve işyeri arsası başvuru başlamadı. 10 Ekim-7 Kasım'da başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvurudur. Teslim tarihi var. İlk etapta başvuru alacağız. Kura çekimi başlayacak. 2022 ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Bir taraftan inşaat yapımına başlayacağız. 10 Ekim'de ihaleleri yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde bitirip teslim etmeyi öngörüyoruz.

    Yaptığımız yapacaklarımızın teminatı. 1 milyon 170 bin konut üretmiş bir TOKİ'miz var. Bu rakamlar bunu gösteriyor. Mazlum coğrafyada bile kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlk etabın maliyeti 422 milyar lira. Buradaki maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz. Yüzde 10 peşinat verilecek. Artış memur maaş katsayısına göre yapılıyor. Geçen sene toplam yüzde 80 artış geldi. Daha önce konut almış vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık. Vatandaşımızın üstesinden gelemeyeceği durumda aşağıya çekmeye talimatımız var. Bugün bir ihale yaptık. Konutun maliyeti 1 milyon lira üzerinde. Arsa bedeli eklendiğinde değişiyor. Yüzde 40 indirimle vatandaşımıza 608 bin liradan başlayan fiyatlarla veriyoruz.

    EN FAZLA İSTANBUL'DA
    609 ilçede var. En fazla İstanbul'da var. 50 bin konut yapacağız. Büyük kısmını Avrupa yakasında yapacağız. 55'i Avrupa 45'i Anadolu yakasında diyebiliriz. İzmir'de 12 bin 500 konut yapıyoruz. İzmir'de sıkıntılı bir yerleşim var. Gecekondu en fazla olduğu şehirlerden birisi. Ankara'da 18 bin tane. İl bazında nüfus ağırlığına göre konutu eşit şekilde dağıtmış oluyoruz. Tüm illere gittim ve orada vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda dağılımı yapmaya çalıştık.

    GENÇLER NASIL EV SAHİBİ OLACAK?
    İlk defa bu projede gençlere kontenjan ayırdık. 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaş arası başvurabiliyor. Aile gelirine bakmıyoruz. Kendi geliri 16 bin-18 binin altındaysa gençlerimiz başvurabilir. Güzel bir fırsat. Geleceğe umutla baksınlar istiyoruz. Geleceğimizin teminatı onlar. İlk önce kontenjanlarımızın kuraları çekilecek, akabinde diğerlerinin kuraları çekilecek. Gençlerde hiçbir şartımız yok. Tek şartımız 18 bin TL İstanbul'da, diğer illerde 16 bin TL'yi geçmeyecek. Hane halkında anne-babanın geliri 18 bin TL'yi geçmeyecek. Gençler için de geçerli. Ayrı başvuruyorlarsa gençlerin gelirlerine bakmıyoruz. Gelirleri 18 bin TL'nin altında olması yeterli

    BAKAN KURUM MEDYA YÖNETİCİLERİNE DETAYLARI ANLATMIŞTI
    Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını paylaşmak için medya yöneticileriyle bu sabah bir araya gelmiş ve detayları açıklamıştı.

    İL İL İLÇE İLÇE TARİHİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT LİSTESİ- TIKLA ÖĞREN

    BAKAN KURUM SOSYAL KONUTA BAŞVURANLARIN SAYISINI AÇIKLADI | VİDEO İZLE

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklamıştı. Başvuruları bugün başlayan ve ekim ayı sonuna kadar sürecek proje kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin detaylarını medya yöneticileri ile paylaşmak için bir araya geldi. Bakan Kurum, toplantıda projeyle ilgili soruları yanıtladı.

    TOKİ PARA KAZANMAMAKTADIR
    Murat Kurum, aynı ildeki daire fiyatları arasındaki farka ilişkin yaptığı açıklamada "Arsa hariç, 100 metre konutun maliyeti 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Arsa eklendiğinde de 1 milyon 200 bine, 10 milyona çıkan yerler var. Büyükşehirlerde arsa karşılığı iş yaptığınızda yüzde 40ın altında arsa maliyeti olmaz. Yüzde 40 indirim açıklanan fiyatlarda vardır. TOKİ para kazanmamaktadır. İstanbul'da yapılmaması fikrine katılmıyorum. Deprem bekleyen şehirde insanlarımıza sağlam ve güvenli konutlar sunmak zorundayız. İstanbul'un ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'u depreme hazırlamış olacağız ve 16 milyon vatandaşımıza 50 bin konutla birlikte bu imkanı sunacağız. Sosyal devletin en büyük yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

        Bakan Kurum, tarla, arsa hisse sahibi olan kişilerin de konut için başvuru yapabileceğini belirtti.

        AİLESİYLE YAŞAYAN 18 YAŞINDAN BÜYÜKLER BAŞVURU YAPABİLİR
        Bakan Kurum, "18 yaşını geçmiş kişiler orada misafir. Dolayısıyla 18 yaşına gelmiş gençlerimiz evdeki ikamet ve hane halkından sayılmıyor. Ailesiyle oturduğu ya da nüfusa kayıtlı olduğu şehre başvurabilir. Aile geliri değil, gencin geliri önemli" ifadelerini kullandı.

        BORÇ BİTMEDEN SATILAMAZ, KİRAYA VERİLEBİLİR
        Bakan Kurum, "Proje, TC vatandaşı olan herkes başvurabilir. TC vatandaşı olmuş, üzerinde evi olmayan herkes başvurabilir. Vatandaşlık alabilmesi için de evi olması gerekiyorsa, sonradan vatandaş olanlar konuya dahil gözükmüyor. Borcu bitmeden konutları devredemez, satamazlar. Kiraya vermesinde bir engel söz konusu değil. Sosyal konut projelerinde devir hakkı yok. Tespit halinde konuta el koyarız. Biz evi olmayanlara ev alma imkanı sunuyoruz" diye konuştu.

        ARSALARIN ALT YAPISI VE İMAR PLANI HAZIR
        Bakan Kurum, "Arsalar alt yapısı hazır, imar planı hazır. Müstakil ev yapacaklar için sınırları belirlenmiş. Buralara yöresel mimariye göre destek vereceğiz. Teknik destek verilecek. Belirlediğimiz sınırlar dahilinde ruhsatlı projeyi oraya yapabilecek. 10 yıl faizsiz ödeyecek. Bu çerçevede sözleşmeyi imzaladıktan sonra 2 yıl ev yapım hakkı var, ama süreyi idarenin izniyle uzatabiliriz" dedi.

        176.8 MİLYAR LİRA SÜBVANSİYON
        Kurum, "İhaleler kamu ihale kanunu çerçevesinde şeffaf şekilde yapılacak. 422 milyar liranın yüzde 40'ı sübvanse ediliyor. 176.8 milyar lira sübvansiyon söz konusu. İstanbul'la Şırnak'ın yaşam standardı bir değil. Belki maaşı aynı ama gideri daha fazla. Aslolan insanlara barınma hakkı sunuyoruz. Yaşam tercihine kendisi karar vermiş. Kuralar noter huzurunda yapılıyor" ifadelerini kullandı.

        Orta gelirli ailelere ilişkin ön görülen kampanyanın sorulduğu Bakan Kurum, bu projenin akabinde orta ve orta üstüne hitap eden projeler için de kampanya yapacaklarını dile getirdi.

            TAKSİT ÖDEMELERİ SÖZLEŞMEDEN SONRA BAŞLIYOR
            Bakan Kurum, "Etaplar halinde bütün ihaleleri gerçekleştireceğiz. Ankara, Amasya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale İstanbul, Diyarbakır, Erzincan şu anda yapılmış olanlar. Önümüzdeki süreçte de bu artarak devam edecek. Sözleşme imzalandığı andan itibaren yapılacak. Bitmeye yakın bu sözleşmeler imzalanacak. 2 sene süreceğini düşünürsek kurasını çektik, sözleşme yaptık. 1 yıllık süreç geçerse 1 yıl evini teslim almadan taksit ödemiş olacak. Kuradan sonra değil, sözleşmeden sonra taksitler başlıyor. Fiyatlar belli ama mevzuatı gereği bunu yapıyor. Evin teslimiyle taksit ödemeye başlaması arasında 12 ay bir zaman olabilir, proje ve yerine göre değişebilir" diye konuştu. Türkiye'de ev almak isteyen gurbetçiler için de Bakan Kurum, yurt dışı gelirlerine bakılacağını dile getirdi.


            EV VE KİRALAR DÜŞECEK | VİDEO İZLE

            KAMU BANKALARIYLA GEREKLİ İMKANLAR VERİLECEK
            Bakan Kurum, "Peşinat için finansman şimdilik yok. Daha önce kamu bankalarının peşinat ödemeleri için cazip imkanlar sunduğu imkanlar var. Aynı imkanlar çerçevesinde kredi imkanını kamu bankalarımızla gerekli imkanı vermiş olacağız" dedi.


            19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

            KONUT FİYATLARI
            2+1 konut: 608 bin lira (2 bin 280 lira taksit, 240 ay vade)
            3+1 konut: 850 bin lira (3 bin 187 lira taksit, 240 ay vade)
            Başvuru bedeli: 500 lira

            ARSA FİYATLARI
            350-500 metrekarelik arsalar: 192 bin 500 lira (1604 lira taksit, 10 yıl vade)
            Hisseli parseller: 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla (937 liradan başlayan taksit, 10 yıl vade)
            Başvuru bedeli: 500 lira

            İŞ YERİ FİYATLARI
            350-350 bin liradan başlayan fiyatlarla (2 bin 633 liradan başlayan taksit, 120 ay vade)
            Başvuru bedeli: 2000 lira

            BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
            Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi TOKİ başvuruları e devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

            Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek.

            BAŞVURU TC KİMLİK NUMARISINA GÖRE ALINACAK
            Çevrimiçi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvurular kademeli olarak alınacak.

                Buna göre T.C. Kimlik Numarasının son hanesi;

                0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,
                2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,
                4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,
                6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,
                8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar gününden itibaren başvurabilecekler.

                19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

                SOSYAL KONUT PROJELERİ NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
                Başkan Erdoğan açıklamasında, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin tarih detayı verdi. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Amacımız, ilk etap konutlarını azami 2 yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Hedefimiz tüm il ve ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa ve 50 bin iş yeri yapmak." ifadelerinde bulundu.

                Buna göre, konut projesinde ilk etap konutlarının 2 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor. Projenin de 5 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

                BAKAN KURUM DUYURDU: İYİ HABERİM VAR
                Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKi projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi.


                BÖLGE VE İLLER BAZINDAKİ SAYILARI BELLİ OLDU
                Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin ilk etabında inşa edilecek 250 bin konutun, bölge ve iller bazındaki sayıları belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı proje kapsamında, 500 bin sosyal konut ve 50 bin iş yeri yapılacak. Ayrıca, TOKİ tarafından elektrik, su, doğal gaz altyapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 250 bin konut arsası sunulacak.

                    Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konutun temeli yılbaşında atılacak ve 2 yıl içinde tamamlanacak.

                    Toplam 422 milyar liralık yatırımla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik sağlanması, en az 100 bin yeni istihdam oluşturulması öngörülüyor.

                    Kentsel dönüşümde de öncü rol oynayacak projenin ilk etabıyla 1 milyondan fazla kişinin güvenli konutlara taşınması hedefleniyor. Projenin, kira ve konut fiyatlarının düşürülmesinde de etkili olacağı tahmin ediliyor.

                    MARMARA BÖLGESİNE 78 BİNİ AŞKIN KONUT
                    Proje kapsamında, il ve bölgelere nüfus ve ihtiyaca göre farklı sayılarda konut inşa edilecek. Bu çerçevede, en fazla konut, 78 bin 650 ile Marmara bölgesinde yapılacak.

                    Bu bölgenin ardından ikinci sırada yer alan İç Anadolu'ya 42 bin 508 konut inşa edilecek. İç Anadolu bölgesini, 30 bin 300 konutla Ege, 30 bin 36 ile Akdeniz, 29 bin 624 ile Güneydoğu Anadolu takip edecek.

                    Karadeniz bölgesine 22 bin 410, Doğu Anadolu bölgesine de 16 bin 903 konut yapılacak.

                    Bölge bazında en fazla konutun inşa edileceği iller Marmara'da İstanbul, İç Anadolu'da Ankara, Ege'de İzmir, Akdeniz'de Antalya, Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Karadeniz'de Samsun, Doğu Anadolu'da Van olacak.

                    İLLERE GÖRE KONUT SAYILARI
                    Ülke genelinde ilk etapta planlanan 250 bin konutun 50 bini İstanbul'da yapılacak. Bu ili 18 bin konutla Ankara, 12 bin 400 ile İzmir izleyecek.

                        Üç büyükşehri takip eden Gaziantep'te 10 bin 24 konut inşa edilecek. Bu şehirlerin ardından, konut sayılarına göre illerin yüksekten düşüğe doğru sıralaması şöyle:

                        "Bursa 8 bin 650, Konya 7 bin 500, Antalya 7 bin 100, Adana 6 bin 356, Şanlıurfa 6 bin, Kocaeli 5 bin 200, Mersin 5 bin 100, Diyarbakır 4 bin 800, Kayseri 4 bin 510, Hatay 4 bin 450, Manisa 4 bin 100, Balıkesir 3 bin 750, Samsun 3 bin 750, Van 3 bin 200, Kahramanmaraş 3 bin 101, Tekirdağ 3 bin 100, Aydın 2 bin 950, Denizli 2 bin 950, Sakarya 2 bin 750, Muğla 2 bin 600, Eskişehir 2 bin 499, Afyonkarahisar 2 bin 450, Mardin 2 bin 400, Trabzon 2 bin 300, Malatya 2 bin 251, Erzurum 2 bin 100, Sivas 2 bin 56, Ordu 2 bin 50, Çorum 1800, Kütahya 1800, Adıyaman 1750, Batman 1750, Elazığ 1651, Osmaniye 1550, Isparta 1515, Tokat 1500, Giresun 1450, Şırnak 1450, Zonguldak 1450, Edirne 1350, Yozgat 1302, Ağrı 1250, Çanakkale 1250, Aksaray 1212, Muş 1150, Düzce 1100, Rize 1100, Nevşehir 1069, Kastamonu 1058, Kırklareli 1050, Uşak 1050, Bitlis 1000, Niğde 1000, Çankırı 951, Amasya 950, Siirt 950, Kırşehir 939, Bolu 902, Burdur 864, Erzincan 847, Hakkari 804, Bingöl 800, Kars 800, Yalova 800, Karaman 751, Bilecik 750, Kırıkkale 719, Karabük 700, Sinop 600, Bartın 550, Iğdır 550, Artvin 500, Kilis 500, Gümüşhane 398, Bayburt 252, Ardahan 250, Tunceli 250."

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                        Haberler Ekonomi Bakan Kurum açıkladı! Taksit bedeli artacak mı? Gençler nasıl ev sahibi olacak? İşte konut projesine başvuru sayısı
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