Bakan Kurum açıkladı! Taksit bedeli artacak mı? Gençler nasıl ev sahibi olacak? İşte konut projesine başvuru sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesine ilişkin açıklama yaptı.
CNN Türk yayınına katılan Murat Kurum, "Sosyal Konut Projesine 705 bin Başvuru oldu." dedi.
18 yaşındaki çocukların aileye bakılmadan başvuru yapabileceğini belirten Bakan Kurum, "Taksit ödemeleri memur maaş artış katsayısına göre artacak" dedi.
Kurum şunları söyledi;
"Sosyal Konut Projesine 705 bin Başvuru oldu. Başvuru sürekli artıyor. TC numaraları sonu 0 olanlar başvurabiliyor. Milletimiz Yüzyılın Konut Kampanyasını bekliyordu. Cumhurbaşkanımız milletin evinden paylaştı. Türkiye'den telefonlar yağdı. Milletimiz büyük bir teveccüh gösterdi. Tüm dünya ülkelerinin sosyal bakış açısını kenara koyduğu günlerde müjde açıklanıyor ve tutara bakıldığında ciddi bir yatırım değeri gerekiyor.
Bu 2023-2028 yıllarını içeren hem sosyal devletin vatandaşlarına yapacakları, hem de istihdam açısından ortaya koymuş olduğu hedef. 5 yıllık 500 bin sosyal konutu, 50 bin işyeri içerir bir proje açıklandı. 250 bin sosyal konut yapacağız. 100 bin konut arsası ve 10 bin adet işyerlerini vatandaşlarımıza sunuyoruz. 31 Ekim'e kadar 3 sektörde vatandaşlarımız gelir durumuna göre hangisi uygunsa birine başvurabiliyorlar. Konut arsası ve işyeri arsası başvuru başlamadı. 10 Ekim-7 Kasım'da başlayacak. 705 bin rakamı 250 bin sosyal konuta yapılan başvurudur. Teslim tarihi var. İlk etapta başvuru alacağız. Kura çekimi başlayacak. 2022 ilk çeyreğinde tamamlayacağız. Bir taraftan inşaat yapımına başlayacağız. 10 Ekim'de ihaleleri yapmaya başlayacağız. 2 yıl içerisinde bitirip teslim etmeyi öngörüyoruz.
Yaptığımız yapacaklarımızın teminatı. 1 milyon 170 bin konut üretmiş bir TOKİ'miz var. Bu rakamlar bunu gösteriyor. Mazlum coğrafyada bile kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlk etabın maliyeti 422 milyar lira. Buradaki maliyetten yüzde 40 indirim yapıyoruz. Yüzde 10 peşinat verilecek. Artış memur maaş katsayısına göre yapılıyor. Geçen sene toplam yüzde 80 artış geldi. Daha önce konut almış vatandaşlarımıza yüzde 25 artış yaptık. Vatandaşımızın üstesinden gelemeyeceği durumda aşağıya çekmeye talimatımız var. Bugün bir ihale yaptık. Konutun maliyeti 1 milyon lira üzerinde. Arsa bedeli eklendiğinde değişiyor. Yüzde 40 indirimle vatandaşımıza 608 bin liradan başlayan fiyatlarla veriyoruz.
EN FAZLA İSTANBUL'DA
609 ilçede var. En fazla İstanbul'da var. 50 bin konut yapacağız. Büyük kısmını Avrupa yakasında yapacağız. 55'i Avrupa 45'i Anadolu yakasında diyebiliriz. İzmir'de 12 bin 500 konut yapıyoruz. İzmir'de sıkıntılı bir yerleşim var. Gecekondu en fazla olduğu şehirlerden birisi. Ankara'da 18 bin tane. İl bazında nüfus ağırlığına göre konutu eşit şekilde dağıtmış oluyoruz. Tüm illere gittim ve orada vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda dağılımı yapmaya çalıştık.
GENÇLER NASIL EV SAHİBİ OLACAK?
İlk defa bu projede gençlere kontenjan ayırdık. 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaş arası başvurabiliyor. Aile gelirine bakmıyoruz. Kendi geliri 16 bin-18 binin altındaysa gençlerimiz başvurabilir. Güzel bir fırsat. Geleceğe umutla baksınlar istiyoruz. Geleceğimizin teminatı onlar. İlk önce kontenjanlarımızın kuraları çekilecek, akabinde diğerlerinin kuraları çekilecek. Gençlerde hiçbir şartımız yok. Tek şartımız 18 bin TL İstanbul'da, diğer illerde 16 bin TL'yi geçmeyecek. Hane halkında anne-babanın geliri 18 bin TL'yi geçmeyecek. Gençler için de geçerli. Ayrı başvuruyorlarsa gençlerin gelirlerine bakmıyoruz. Gelirleri 18 bin TL'nin altında olması yeterli
BAKAN KURUM MEDYA YÖNETİCİLERİNE DETAYLARI ANLATMIŞTI
Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün açıklanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını paylaşmak için medya yöneticileriyle bu sabah bir araya gelmiş ve detayları açıklamıştı.
İL İL İLÇE İLÇE TARİHİN EN BÜYÜK SOSYAL KONUT LİSTESİ- TIKLA ÖĞREN
BAKAN KURUM SOSYAL KONUTA BAŞVURANLARIN SAYISINI AÇIKLADI | VİDEO İZLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarını açıklamıştı. Başvuruları bugün başlayan ve ekim ayı sonuna kadar sürecek proje kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum projenin detaylarını medya yöneticileri ile paylaşmak için bir araya geldi. Bakan Kurum, toplantıda projeyle ilgili soruları yanıtladı.
TOKİ PARA KAZANMAMAKTADIR
Murat Kurum, aynı ildeki daire fiyatları arasındaki farka ilişkin yaptığı açıklamada "Arsa hariç, 100 metre konutun maliyeti 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Arsa eklendiğinde de 1 milyon 200 bine, 10 milyona çıkan yerler var. Büyükşehirlerde arsa karşılığı iş yaptığınızda yüzde 40ın altında arsa maliyeti olmaz. Yüzde 40 indirim açıklanan fiyatlarda vardır. TOKİ para kazanmamaktadır. İstanbul'da yapılmaması fikrine katılmıyorum. Deprem bekleyen şehirde insanlarımıza sağlam ve güvenli konutlar sunmak zorundayız. İstanbul'un ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'u depreme hazırlamış olacağız ve 16 milyon vatandaşımıza 50 bin konutla birlikte bu imkanı sunacağız. Sosyal devletin en büyük yapması gerekenin de bu olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.