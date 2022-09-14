Milyonların sorduğu sorular tek tek cevaplandı! "Ailemle yaşıyorum ben de başvurabilir miyim?" 2022 TOKİ hak sahipleri, öğrenciler, hissesi olanlar...
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi büyük heyecan yarattı. Sosyal konutlara başvuru yağarken, pek çok konu da merak ediliyor. En çok da "Ben de hak sahibi miyim" ve "Ev hissem var. Başvurabilir miyim?" soruları soruluyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, en çok merak edilen konulara açıklık getirdi. İşte sorularınızın yanıtları…
TOKŞ hakkında milyonlarca kişi detayları merak ediyor. Sosyal konut hamlesi milyonları heyecanlandırdı. Gençlere, emeklilere, engellilere, şehit yakınları ve gazilere özel kontenjanın ayrıldığı ilk etapta yapılacak 250 bin sosyal konut için başvuru yağarken, merak edilen pek çok konu da bulunuyor. Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, en çok sorulan soruları yanıtladı. İşte merakları giderecek yanıtlar..
- 18 yaşın üstündeyim ve çalışıyorum. Ailemin evinde yaşıyorum. Onların evi var, ben de başvurabilir miyim?
TOKİ'nin açıkladığı şartlarda 'Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması' şeklide bir ifade yer alıyor. Velayeti altında olmak demek, 18 yaş altı olmak demek. 18 yaş üstünü aşanlar aynı evde oturuyor olsa dahi genç kontenjanından başvuru yapabilir. Çocuğun çalışıp çalışmaması da burada kriter değil. Çalışmasa da başvurabilir. Gelir şartında da sadece kendi gelirine bakılır. Gelirinin 16-18 bin liranın altında olması başvurması için yeterli. Çünkü yine TOKİ'nin açıkladığı kriterlere göre, aylık hane gelirinin en fazla net 16 bin lira (İstanbul için 18 bin lira) olması şartında kişinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocuklarına bakılıyor. Yani gelir şartında hane tanımı kişinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları için sınırlandırılmış.
- Benim evim var, anne ve babamın yok. Aynı evde oturuyoruz. Onlar başvurabilir mi?
Başvurabilirler. Yalnız burada anne ve babanın toplam gelirinin bulunduğu şehre göre 16-18 bin lirayı aşmaması gerekir. Bu durumda başvuru kriterleri bozulmaz. Örneğin; o evde büyükanne ve büyükbabanız oturuyorsa ve onların kendilerine ait evleri yoksa ve ikisinin gelirlerinin toplamı kriteri sağlıyorsa başvuru yapabilirler.
- 20 yaşındayım. İstanbul'da ailemle yaşıyordum ama okul için İzmir'de kalıyorum. Başvuru yapabilir miyim?
Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak şartı bulunuyor. Yani o ilde yaşamanız şart değil, o ile kayıtlı olmanız halinde de başvurabilirsiniz. İstanbul nüfusuna kayıtlı ve 1 yıldan fazla süredir İzmir'de yaşıyorsanız iki ilden hangisinden istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz.