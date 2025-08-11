KYK BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026 | KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman, bu sene ücret ne kadar olacak?
Üniversite öğrencileri ve yükseköğrenim hayatına yeni başlayacak gençler 2025 Yılı KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her yıl binlerce öğrenciye maddi destek sağlayan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularını genellikle üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet platformu üzerinden alıyor.
Giriş Tarihi: 11.08.2025 08:58