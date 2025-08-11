KYK BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026 | KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman, bu sene ücret ne kadar olacak?

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte üniversite tercihini tamamlayan öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Özellikle yaşadıkları şehir dışında eğitim alan gençler, burs ve kredi desteğiyle hem maddi yüklerini hafifletmek hem de eğitimlerine daha rahat devam etmek istiyor. Peki 2025 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru süreciyle ilgili son bilgiler.