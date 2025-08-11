Kadraj Galeri Kadraj İkon KYK BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026 | KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman, bu sene ücret ne kadar olacak?

KYK BURS BAŞVURU TAKVİMİ 2025-2026 | KYK kredi ve burs başvuruları ne zaman, bu sene ücret ne kadar olacak?

Üniversite öğrencileri ve yükseköğrenim hayatına yeni başlayacak gençler 2025 Yılı KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Her yıl binlerce öğrenciye maddi destek sağlayan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), burs ve kredi başvurularını genellikle üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından e-Devlet platformu üzerinden alıyor.

Giriş Tarihi: 11.08.2025 08:58
Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte üniversite tercihini tamamlayan öğrenciler KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Özellikle yaşadıkları şehir dışında eğitim alan gençler, burs ve kredi desteğiyle hem maddi yüklerini hafifletmek hem de eğitimlerine daha rahat devam etmek istiyor. Peki 2025 yılı KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru süreciyle ilgili son bilgiler.

KYK Burs Başvuruları İçin Tarih Bekleniyor

Geçmiş yıllarda KYK burs ve kredi başvuruları genellikle Ekim ayının ikinci yarısından Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyordu. Örneğin 2024 yılında bu süreç 8-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmişti.

2025 dönemi için de benzer bir takvim öngörülüyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, e-Devlet platformunda başvuru ekranının aktif hale gelmesi bekleniyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden alınıyor. Öğrencilerin e-Devlet şifresi olmadan başvuru yapmaları mümkün değil.

Eğer şifreniz yoksa, size en yakın PTT şubesinden şifre alabilir veya internet bankacılığı, mobil imza, e-imza gibi alternatif yöntemleri kullanabilirsiniz. Başvuru sırasında öğrencilerden ekonomik, sosyal ve eğitim durumlarına dair çeşitli bilgiler istenmekte ve bu bilgiler ilgili kamu kurumlarından gelen verilerle doğrulanmaktadır.