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    Kripto para tanıtımı yapan Kim Kashian, Floyd Mayweather Jr gibi ünlülere davalar açılıyor!

    Kripto para yatırımcıları 1.5 trilyon dolar kayba uğrarken, tanıtım yapan Kim Kashian, Floyd Mayweather Jr gibi ünlülere davalar geliyor. Peki kimler sorumlu tutulabilir?.. İşte sizler için derlediğimiz 21 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sorumlu kim?

    Kripto varlıklarının değeri 1 trilyon doların altına gerilerken, yatırımcıları 1.5 trilyon dolarlık kayba uğradı. Dünya genelinde bir toplu dava fırtınası bekleniyor. Peki kim sorumlu tutulabilir? Blokzincir teknolojileri alanında çalışan Avukat Abide Gülel, bu konuda bilgi verdi. Kim Kardashian ve boksör Floyd Mayweather Jr'ın yaptıkları tanıtımda yanlış beyanlarda bulundukları iddiasıyla dava edildiğini, aktör Matt Damon'un da kripto reklamı yapan ünlüler arasında yer aldığını belirten Gülel, şöyle konuştu: "Ancak kripto arenasında sahtekarlığı kovuşturmak zor. Ünlülerin bu konudan sorumlu tutulup tutulamayacağı sorusunun ucu açık. İlk olarak, mahkemeler kriptonun bir menkul kıymet olup olmadığına ve ardından bu güvenliğin hileli bir şekilde teşvik edilip edilmediğine karar vermek zorundadır."



    SGK'DAN HASTALARA BÜYÜK KOLAYLIK
    Hükümet, 84 milyona sağlık hizmetinde tüm imkanları seferber ederken; durumu ağır, yatalak ve tekerlekli sandalyeye bağlı olanlara da bir dizi kolaylık getirdi. SGK Genel Sağlık Sigortası Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Emre Aydın, tekerlekli sandalye ödemelerinin artırılması için çalıştıklarını söyledi. Hasta altı bezlerinde yüzde 36 artış yaptıklarını, 1 Temmuz'da yeni bir uygulama daha başlatacaklarını belirten Aydın, "Bunlar anlaşmalı yerden alınmazsa vatandaş ödeyip bedelini kurumdan talep ediyordu. Artık hastalar nakdi ödemeyle, aldıkları bu ödeme karşılığında 'gross' marketlerden daha düşük fiyatlardan bunları karşılayabilir hale gelecek" dedi.
    Zübeyde YALÇIN



    KÜRESEL SATIN ALMACILAR ROTAYI İSTANBUL'A ÇEVİRDİ
    Tarsus Türkiye tarafından Ticaret Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 32'ncisi düzenlenen Zuchex, sektöründe 2022'nin en büyük ölçekli küresel ticaretine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Son iki fuarda başarıyla uyguladıkları yurt dışı satın almacı programı 'Overseas BuyerZuchex 2022 için de tekrarladıklarını söyleyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, "Program sayesinde AB ülkeleri, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika'nın yanı sıra başta ABD olmak üzere okyanus ötesi ülkelerden, aralarında büyük bütçeli küresel perakende devlerinin de olduğu binlerce satın almacıyı, ev ve mutfak eşyası üreticilerimizle buluşturacağız" dedi. 15-18 Eylül'de İstanbul Tüyap'ta kapılarını açmaya hazırlanan Zuchex, çoğunluğu yerli üretici 650'den fazla firmayı, 7 bini yurt dışından olmak üzere yaklaşık 37 bin profesyonelle buluşturacak. Zuchex 2022'nin sektörel ihracata ortalama 1.5 milyar dolar katkı yapması bekleniyor.



        KARS'TAKİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU
        Hepsiburada'nın, bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında yer alan 135 okuldaki 25 bin öğrenciye ulaşan 'Bir Gülüş Yeter' projesi karne döneminde de devam etti. Hepsiburada, 'Bir Gülüş Yeter' projesi kapsamında karne döneminde Kars'ta bulunan Ölçülü Şehit Turgay Salgar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Hepsiburada Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ekibinin elinden hediyelerini alan çocuklar, tamamı uzmanlar tarafından seçilmiş eğitici, geliştirici kitaplar ve oyuncakla buluştu.

        TURİST SAYISI % 207 YÜKSELDİ
        Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk 5 ayda yüzde 207.10'luk artışla 12 milyon 710 bin ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Ziyaretçilerin 11 milyon 301 bin 602'sini yabancılar, 1 milyon 408 bin 829'unu ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 367.24 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 334.88 artışla ikinci, Rusya da yüzde 49.40 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'dan gelenler 280 bin 97'den 1 milyon 308 bin 721'e çıktı. Mayıs'ta gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 308.48 artışla 3 milyon 824 bin 555 oldu.

        AKARYAKITTA TÜKETİM ARTTI
        Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre; Türkiye'de benzin tüketimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57.87 artarak 350.578 metreküp ve Ocak-Mayıs döneminde yüzde 37.31 yükselerek 350.578 metreküp oldu. Motorin tüketimi ise yıllık olarak Mayıs ayında yüzde 22.53, Ocak-Mayıs döneminde yüzde 6.74 arttı.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Ekonomi Kripto para tanıtımı yapan Kim Kashian, Floyd Mayweather Jr gibi ünlülere davalar açılıyor!
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