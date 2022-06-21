Kripto para tanıtımı yapan Kim Kashian, Floyd Mayweather Jr gibi ünlülere davalar açılıyor!

Kripto varlıklarının değeri 1 trilyon doların altına gerilerken, yatırımcıları 1.5 trilyon dolarlık kayba uğradı. Dünya genelinde bir toplu dava fırtınası bekleniyor. Peki kim sorumlu tutulabilir? Blokzincir teknolojileri alanında çalışan Avukat Abide Gülel, bu konuda bilgi verdi. Kim Kardashian ve boksör Floyd Mayweather Jr'ın yaptıkları tanıtımda yanlış beyanlarda bulundukları iddiasıyla dava edildiğini, aktör Matt Damon'un da kripto reklamı yapan ünlüler arasında yer aldığını belirten Gülel, şöyle konuştu: "Ancak kripto arenasında sahtekarlığı kovuşturmak zor. Ünlülerin bu konudan sorumlu tutulup tutulamayacağı sorusunun ucu açık. İlk olarak, mahkemeler kriptonun bir menkul kıymet olup olmadığına ve ardından bu güvenliğin hileli bir şekilde teşvik edilip edilmediğine karar vermek zorundadır."
SGK'DAN HASTALARA BÜYÜK KOLAYLIK
Hükümet, 84 milyona sağlık hizmetinde tüm imkanları seferber ederken; durumu ağır, yatalak ve tekerlekli sandalyeye bağlı olanlara da bir dizi kolaylık getirdi. SGK Genel Sağlık Sigortası Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Emre Aydın, tekerlekli sandalye ödemelerinin artırılması için çalıştıklarını söyledi. Hasta altı bezlerinde yüzde 36 artış yaptıklarını, 1 Temmuz'da yeni bir uygulama daha başlatacaklarını belirten Aydın, "Bunlar anlaşmalı yerden alınmazsa vatandaş ödeyip bedelini kurumdan talep ediyordu. Artık hastalar nakdi ödemeyle, aldıkları bu ödeme karşılığında 'gross' marketlerden daha düşük fiyatlardan bunları karşılayabilir hale gelecek" dedi.
Zübeyde YALÇIN
KÜRESEL SATIN ALMACILAR ROTAYI İSTANBUL'A ÇEVİRDİ
Tarsus Türkiye tarafından Ticaret Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) ve KOSGEB destekleriyle bu yıl 32'ncisi düzenlenen Zuchex, sektöründe 2022'nin en büyük ölçekli küresel ticaretine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Son iki fuarda başarıyla uyguladıkları yurt dışı satın almacı programı 'Overseas Buyer'ı Zuchex 2022 için de tekrarladıklarını söyleyen Tarsus Türkiye Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, "Program sayesinde AB ülkeleri, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Kuzey Afrika'nın yanı sıra başta ABD olmak üzere okyanus ötesi ülkelerden, aralarında büyük bütçeli küresel perakende devlerinin de olduğu binlerce satın almacıyı, ev ve mutfak eşyası üreticilerimizle buluşturacağız" dedi. 15-18 Eylül'de İstanbul Tüyap'ta kapılarını açmaya hazırlanan Zuchex, çoğunluğu yerli üretici 650'den fazla firmayı, 7 bini yurt dışından olmak üzere yaklaşık 37 bin profesyonelle buluşturacak. Zuchex 2022'nin sektörel ihracata ortalama 1.5 milyar dolar katkı yapması bekleniyor.