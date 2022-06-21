Kripto para tanıtımı yapan Kim Kashian, Floyd Mayweather Jr gibi ünlülere davalar açılıyor!





KARS'TAKİ ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Hepsiburada'nın, bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanında yer alan 135 okuldaki 25 bin öğrenciye ulaşan 'Bir Gülüş Yeter' projesi karne döneminde de devam etti. Hepsiburada, 'Bir Gülüş Yeter' projesi kapsamında karne döneminde Kars'ta bulunan Ölçülü Şehit Turgay Salgar İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Hepsiburada Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ekibinin elinden hediyelerini alan çocuklar, tamamı uzmanlar tarafından seçilmiş eğitici, geliştirici kitaplar ve oyuncakla buluştu.



TURİST SAYISI % 207 YÜKSELDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilk 5 ayda yüzde 207.10'luk artışla 12 milyon 710 bin ziyaretçinin Türkiye'ye geldiğini duyurdu. Ziyaretçilerin 11 milyon 301 bin 602'sini yabancılar, 1 milyon 408 bin 829'unu ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 367.24 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 334.88 artışla ikinci, Rusya da yüzde 49.40 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya'dan gelenler 280 bin 97'den 1 milyon 308 bin 721'e çıktı. Mayıs'ta gelen yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 308.48 artışla 3 milyon 824 bin 555 oldu.



AKARYAKITTA TÜKETİM ARTTI

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) verilerine göre; Türkiye'de benzin tüketimi Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57.87 artarak 350.578 metreküp ve Ocak-Mayıs döneminde yüzde 37.31 yükselerek 350.578 metreküp oldu. Motorin tüketimi ise yıllık olarak Mayıs ayında yüzde 22.53, Ocak-Mayıs döneminde yüzde 6.74 arttı.

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