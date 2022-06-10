Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşa asgari önlemi! Yeni asgari ödeme tutarı faiz ödemesini azaltacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelire Endeksli iç borçlanma senedi (GES) ürününü açıklayarak vatandaşın tasarruflarının enflasyona karışı korunması ve TL'de değerlenmesi için önemli bir adım atarken bu kararla birlikte BDDK'dan da kredi kartı ve kredilerle ilgili açıklamalar geldi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi. Kurum, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlenmesine karar verdi.
BORÇ VE FAİZ SARMALINDAN KURTULUŞ
Alınan yeni karar ile birlikte kredi kartı ödemelerinde asgari tutarların artması buradaki borç ve faiz yükünü azaltacak.