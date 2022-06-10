Son dakika: Hazine'den GES hakkında yeni açıklama! GES'te detaylar belli oldu! GES'te senetler için asgari ödeme tutarı...

Bu kapsamda, ilgili aylar için hasılat endeksinin hesaplanmasında söz konusu projeksiyonların gelir tahmin rakamının ilgili yıl için aylık olarak eşit dağıldığı varsayımı esas alınmaktadır. Diğer taraftan, senetler, mevcut vergi mevzuatına tabi olup Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesi uyarınca vergilendirilecektir.

Bununla birlikte, 22.12.2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, ilgili Kanun maddesinde geçici madde eklenerek değişikliğe gidilmiş olup 22.12.2021 – 31.12.2022 tarihleri arasında iktisap edilen, DİBS'lerden elde edilen gelir ve kazançlara %0 stopaj oranı uygulanacaktır. Bu sebeple, 23.09.2022 ve 23.12.2022 tarihlerinde yapılacak kupon ödemelerinde stopaj oranı %0 olacaktır. GES'lere ilişkin detaylı bilgilere www.hmb.gov.tr ve

www.hmb.gov.tr/yatirimcilar-icin-bilgiler internet sitelerinden ulaşılabilir."