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    Rus Sovcombank uzaktan çalışma için personelini Antalya'ya gönderecek

    Rus bankası Sovcombank, ‘uzaktan çalışma’ için personelini Türkiye’ye gönderme kararı aldı. Program başarılı olursa, tüm çalışanlar Akdeniz'de tatil yapacak.

    ’Tatil’bank!
    Rusya, 200 bine yaklaşan Omicron vakalarıyla zorlu bir dönem yaşamaya başladı. Şirketler de "maksimum sayıda personelini uzaktan çalıştırma" kararı aldı.

    Toplam 22 bin 600 çalışanı olan Sovcombank da ilginç bir karara imza attı. Banka yönetimi, 1000 personelini Antalya'ya göndereceğini açıkladı.

    Banka, bir haftalığına Türkiye'ye göndereceği "back office" çalışanları ve bilişimcilerin uçak biletleri ve konaklama masraflarını karşılayacak.

    Bankacılar, hem tatil yapacak, hem de para kazanacak! Program başarılı olursa, tüm çalışanlar Akdeniz'de tatil yapacak!
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    Haberler Ekonomi Rus Sovcombank uzaktan çalışma için personelini Antalya'ya gönderecek
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