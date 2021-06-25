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    • Ekonomi
    • 25.06.2021 10:52
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    • 25.06.2021 10:52
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    Sıfır araçta bomba kampanya kapıyı çaldı! Sıfır faiz, 62 bin TL indirim! Son 5 gün! Fiat, Opel, Hyundai, Skoda, Renault...

    2021 senesinin ikinci yarısı geride kalırken, araç işletmeleri ellerindeki stokları harcamak ve 2022 model vasıtaları piyasaya sürmek için bir bir indirime girdi. Koronavirüs araba alım satımını da tavan maliyetlere çıkarırken, yapılan bu kampanya araç sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat sunuyor. En uygun vasıta kredisi olanakları sunan Fiat, Opel, Hyundai, Skoda, Renault, Peugeot, Citroen gibi markalı vasıtalarda 62 bin TL’ye kadar indirim sağlanıyor. Sizler için araçların indirimli fiyatlarını internet sitelerinden derledik. Aşağıdaki listeden normal fiyatları ve kampanyalı fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

    Sıfır araçta bomba kampanya kapıyı çaldı! Sıfır faiz, 62 bin TL indirim! Son 5 gün!

    Araç firmaları yaz döneminin gelmesiyle birlikte sıfır araçlarda büyük indirimleri müşterilerine sundu. Renault, Peugeot, Citroen ve daha pek çok marka uygun kredi fırsatları sunarak 62 bin TL'ye varan indirimler yaptı. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

    İNDİRİMLİ ARAÇLARIN LİSTESİ

    Sizler için araçların indirimli fiyatlarını internet sitelerinden derledik. Aşağıdaki listeden normal fiyatları ve kampanyalı fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.

    İşte araçların normal fiyatları ve kampanyalı fiyatları...

    HYUNDAİ

    Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 178 bin 642 TL Kampanyalı fiyatı 161 bin 623 TL

    Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 231 bin 500 TL

    Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Liste fiyatı 292 bin 750 TL Kampanyalı fiyatı 288 bin 250 TL

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 166 bin 350 TL Kampanyalı fiyatı 161 bin 350 TL

    PEUGEOT

    Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 192 bin Türk Lirası Kampanyalı Fiyat 189 bin Türk Lirası

    Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 291 Türk Lirası Kampanyalı fiyatı: 288 Türk Lirası

    Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı 318.153 TL Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL

        CİTROEN

        C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel Fiyatı: 182 bin 500 TL Kampanyalı fiyatı: 180 bin TL

        C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Fiyatı 212 bin 500 TL

        Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel Fiyatı: 230 bin TL Lansmana özel fiyatı: 229.000 TL

        SKODA

        Fabia 1.0 TSI 95 PS DSG Premium Fiyatı 227.900 TL Mayıs ayı fiyatı 208.900 TL

        Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite Liste Fiyatı 308 bin 900 Türk Lirası Kampanyalı fiyatı 289 bin 200 Türk Lirası

        KAMIQ 1.0 TSI 110 PS DSG Premium Fiyatı 324 bin 400 TL Kampanyalı fiyatı 303 bin 700 TL

        MITSUBISHI

        Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT - 2020 model Fiyatı 300 bin 394 TL Kampanyalı fiyatı 287 bin 650 TL

            VOLKSWAGEN

            Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline Liste fiyatı 216 bin 200 Türk Lirası

            Yeni Volkswagen Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression Fiyat 289 bin 200 Türk Lirası

            KİA

            YENİ PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik Fiyatı: 172 bin 900 TL Kampanyalı fiyatı 170 bin 900 TL

            SUZUKİ

            SWIFT HİBRİT 1.2 GL Techno CVT (Tek Renk) Otomatik Benzinli Liste fiyatı 209 bin 300 TL Kampanyalı fiyatı 199 bin 900 TL

            OPEL

            Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP Fiyatı 181 bin 400 Türk Lirası

            ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 145 HP Fiyatı 279 bin 500 Türk Lirası

            YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition Fiyatı 224 bin 900 Türk Lirası

            RENAULT

            Yeni Clio Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 177 bin 900 TL

            Yeni Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg Liste fiyatı 185 bin 900 TL

            Yeni Captur Touch 1.0 TCe 90 bg Liste fiyatı 296 bin 900 TL

            Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Fiyatı 229 bin 900 TL

                SEAT

                IBIZA 1.0 Evo 80 HP S&S Style Liste fiyatı 177 bin 000 TL

                YENİ LEON 1.0 TSI 110 HP Style Fiyatı 231 bin 000 TL

                ARONA 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Plus Fiyatı 231 bin 000 TL

                TOYOTA

                Yeni Corolla 1.5 Vision Liste fiyatı 220 bin 200 TL

                Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S Fiyatı 299 bin 350 TL

                Yaris 1.5 Dream Multidrive S Liste Fiyatı 219 bin 650 TL

                DACİA

                Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg Fiyatı 164 bin 900 TL

                Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg Fiyatı 200 bin TL

                Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull Liste fiyatı 203 bin TL

                FIAT

                EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 180 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 175 bin 900 TL

                Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 218 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı 213 bin 900 TL

                Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli Fiyatı: 184 bin 900 TL Kampanyalı fiyatı: 179 bin 900 TL

                PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli Fiyatı: 169 bin 900 TL Kampanyalı fiyatı 165 bin 900 TL

                500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli Fiyatı: 223 bin 900 TL Kampanyalı Fiyatı: 213 bin 900 TL

                500X 2020 Urban 1.0 120HP Firefly MT Fiyatı: 301 bin TL Kampanyalı fiyatı 231 bin 100 TL

                    FORD

                    Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model Fiyatı 203 bin 550 TL

                    Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzi Fiyatı 283 bin 400

                    EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin Fiyatı 288 bin 600 TL

                    Puma Style SUV 1.0L EcoBoost 95PS 6 İleri Manuel Benzin Liste fiyatı 290 bin 800 TL

                    HONDA

                    Civic Sedan 1.6L Elegance Otomatik Benzin Fiyatı 303 bin 400 TL

                    Honda Jazz Executive 310 bin TL, Honda Jazz Crosstar Executive ise 320 bin TL fiyat ile 05 Haziran 2021 tarihinde Türkiye'de satışa çıkacak.



                    KİA

                    YENİ RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 2020 Fiyatı: 162 bin 900 TL

                    YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 190 bin 900 TL

                    Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS Fiyatı 231 bin 600 TL

                    MITSUBISHI

                    Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT Fiyatı 189 bin 900 TL

                    NİSSAN

                    Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia Fiyatı 208 bin 400 TL

                    Yeni Juke 1.0 DIG-T 115 Düz Vites Tekna Fiyatı 291 bin 700 TL

                    SIFIR OTOMOBİL ALRKEN DİKKAT EDİN!

                    Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

                    Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.

                    Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.

                    Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın. Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır.

                        Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.

                        Satın alma işlemine başlamadan önce mümkünse şu paspas olayını çözün. Bir çok bayiide paspas opsiyon gibi olduğundan mümkünse paspassız aracı almayın. Genelde hediye vs. deniliyor ama almadan önce paspas var mı yok mu konuşun. Yoksa 1-2 ay paspas beklemek durumunda kalabilirsiniz veya gidip satın almak durumunda kalacaksınız. Bir çok yeni model araçta yangın tüpü olmuyor. Bunu kendiniz almak durumundasınız. Çok basit gibi gelse de bunlar extra masraf. Ayrıca alacağınız araçta kriko, stepne, şase no, motor no vs. kesinlikle kontrol edin. Yoksa bi gün sonra pardon demesinler.
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