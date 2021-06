Alacağınız plakanın 44 olmasını istiyorsanız ikametgahınızın Malatyada olması gerekiyor. Özel bir plaka almayacaksanız otomatik olarak size bir plaka verilecektir. Bu bayinin aracıları trafik tescilde plaka işlemlerini belirli saatlerde gerçekleştirirler. Örneğin 13:00 veya 17:00 gibi. Bu nedenle satış işlemlerine erken saatte başvurmanız işlemlerinizin daha hızlı olmasını sağlayacaktır. Siz bayide beklerken 'aracı (yetkili)' gider trafik tescilde işleminizi yapar ve plakayı bayiye getirirler. Plaka vs. araca montajı yapılır. Araç hazırdır. Ancak burada iki husus var Sigorta ve Kasko! Muhtemelen bayi ikisinide kendisi yapmak isteyecektir. Tanıdığınız sigortacı varsa bunlarlada yapabilirsiniz. Kasko zorunlu değil ancak trafik sigortası yaptırmadan aracı satın almayacağınızdan büyük ihtimalle bayii bu işlemi gerçekleştirecektir. Zaten bu işlemler kısa sürede yapılıyor ve fiyat konusunda size bilgi veriliyor. Bu işlemler yani kasko ve sigorta extra ödemeniz gereken tutarlar.

Satın alma işlemine başlamadan önce mümkünse şu paspas olayını çözün. Bir çok bayiide paspas opsiyon gibi olduğundan mümkünse paspassız aracı almayın. Genelde hediye vs. deniliyor ama almadan önce paspas var mı yok mu konuşun. Yoksa 1-2 ay paspas beklemek durumunda kalabilirsiniz veya gidip satın almak durumunda kalacaksınız. Bir çok yeni model araçta yangın tüpü olmuyor. Bunu kendiniz almak durumundasınız. Çok basit gibi gelse de bunlar extra masraf. Ayrıca alacağınız araçta kriko, stepne, şase no, motor no vs. kesinlikle kontrol edin. Yoksa bi gün sonra pardon demesinler.