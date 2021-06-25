Araç firmaları yaz döneminin gelmesiyle birlikte sıfır araçlarda büyük indirimleri müşterilerine sundu. Renault, Peugeot, Citroen ve daha pek çok marka uygun kredi fırsatları sunarak 62 bin TL'ye varan indirimler yaptı. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.
İNDİRİMLİ ARAÇLARIN LİSTESİ
Sizler için araçların indirimli fiyatlarını internet sitelerinden derledik. Aşağıdaki listeden normal fiyatları ve kampanyalı fiyatlarını karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.
İşte araçların normal fiyatları ve kampanyalı fiyatları...
HYUNDAİ
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) Liste fiyatı 178 bin 642 TL Kampanyalı fiyatı 161 bin 623 TL
Yeni Elantra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) Fiyatı 231 bin 500 TL
Yeni Kona 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) Liste fiyatı 292 bin 750 TL Kampanyalı fiyatı 288 bin 250 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) Liste fiyatı 166 bin 350 TL Kampanyalı fiyatı 161 bin 350 TL
PEUGEOT
Yeni 208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5 Liste fiyatı 192 bin Türk Lirası Kampanyalı Fiyat 189 bin Türk Lirası
Yeni 308 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik Fiyatı 291 Türk Lirası Kampanyalı fiyatı: 288 Türk Lirası
Yeni 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT Fiyatı 318.153 TL Kampanyalı fiyatı: 279.000 TL