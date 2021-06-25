SIFIR OTOMOBİL ALRKEN DİKKAT EDİN!

Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsabu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var. Eğer araç stokta yer almıyorsa aracınıza extra özellikler ekletmeniz veya bulunan ülkeden sparişiniz duruma göre 1-3 ay sürebilir.

Araç satın alma bir marketten oyuncak araba almaya benzer. Ürünü alır-inceler beğenirseniz parayı öder aracınızı alır çıkarsınız. Araç alımında daha çok bayiler aracılık ettiği için öyle yada böyle bir bayii aracılığı ile aracınızı satın alırsınız.

Ancak burada dikkat etmeniz bazı püf noktalar olduğunu hatırlatmak isterim. Öncelikle alacağınız aracı mümkünse –alacağınız bayiden (ücretsiz)- test edin. Eğer test aracı yoksa eşdeğer bir araç bulup inceleyin. Ayrıca bayiden alacağınız aracı görüp detaylı bir şekilde gözlemleyin. İnternet forumlarından alacağınız araçlar ilgili yakıt, arıza, opsiyon, olumlu ve olumsuz özellikler gibi yazıları okuyun.

Aracı almaya karar verdiğinizde bayiye duruma kaparo veya doğrudan giderek satın alma işlemlerini başlatabilirsiniz. Pazarlık konusunda yeteneğiniz yoksa mümkün olduğunda pazarlama konusunda iyi biri ile gitmenizde fayda var. Alacağınız aracın farklı bayilerde de bulunacağını düşünerek marka/model aracın satılabileceği diğer bayilerle doğrudan iletişime geçerek ve ciddi bir alıcı olduğunu belirterek fiyat almaya ve bu bayiler arasında değerlendirme yapın. Bulduğunuz en uygun fiyattaki aracı almaya karar verdiğinizde bayiye giderek işlemlere başlayacaksanız. Müşteri temsilcisi/satış sorumlusu ile detaylı bilgileri aldıktan sonra para transferi gerçekleştirdiğinizde satın alma işlemi başlar. Para transferi yapıldığında aracınız bayide hazırlanmaya (kontrol/temizlik vs.) başlar. Plaka vs. gibi işlemler aracılarla gerçekleştiği için sizin ekstra trafik tescil vs. ile işiniz olmaz. Ancak alacağınız plakanın nüfusa kayıtlı olan yerden çıkacağını unutmayın. Örneğin aracı Adanada beğendiniz, Adana bulunan bayiden alıyorsunuz ancak nüfusta ikametgahınız Trabzon. O zaman alacağınız plaka 61 olacaktır.