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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte Haziran ayı fırsatları! 70.000 TL indirim! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

Pandemi sonrası tavan yapan araç fiyatları el yakıyor. Sıfır araç üretiminin kısa bir süreliğine durdurulması, ikinci el fiyatlarının tavan yapmasına neden olmuştu. Araç sahibi olmak isteyenler hem ikinci el hem de sıfır otomobil fiyatlarını araştırırken beklenen kampanyalar geldi. Otomobil markalarının Haziran ayı kampanyaları belli oldu. İşte Dacia, Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Ford ve Fiat'ın haziran 2021 sıfır otomobil kampanyaları...

20.06.2021 12:38 - Son Güncelleme: 20.06.2021 12:38
Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte Haziran ayı fırsatları! 70.000 TL indirim! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modellerini listeledik.

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Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte Haziran ayı fırsatları! 70.000 TL indirim! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

İşte Türkiye'de satış yapan Toyota, Citroen, Renault, Dacia, Ford, Hyundai, Skoda, Peugeot, Kia, Nissan, Opel ve Volkswagen'in liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri...

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte Haziran ayı fırsatları! 70.000 TL indirim! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

Fiyatı: 182.500 TL

Kampanyalı fiyatı: 180.000 TL

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte Haziran ayı fırsatları! 70.000 TL indirim! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

CİTROEN

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Fiyatı 212.500 TL

Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte Haziran ayı fırsatları! 70.000 TL indirim! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...

YENİ CITROEN C4

Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel

Fiyatı: 230.000 TL

Lansmana özel fiyatı: 229.000 TL