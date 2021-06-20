Sıfır otomobil alacaklar dikkat! İşte Haziran ayı fırsatları! 70.000 TL indirim! Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Honda, Kia, Citroen, Fiat...
Pandemi sonrası tavan yapan araç fiyatları el yakıyor. Sıfır araç üretiminin kısa bir süreliğine durdurulması, ikinci el fiyatlarının tavan yapmasına neden olmuştu. Araç sahibi olmak isteyenler hem ikinci el hem de sıfır otomobil fiyatlarını araştırırken beklenen kampanyalar geldi. Otomobil markalarının Haziran ayı kampanyaları belli oldu. İşte Dacia, Opel, Peugeot, Jeep, Citroen, Kia, Renault, Ford ve Fiat'ın haziran 2021 sıfır otomobil kampanyaları...
20.06.2021 12:38
- Son Güncelleme: 20.06.2021 12:38