Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankaların güncel faiz oranları dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası MB tarafından yükseltilmişti. Özellikle, kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yapılan müdahalelerin ardından nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ise en düşük faiz oranı ile İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi veren bankaların hangisi olduğunu merak ediyor. İşte 15 Mart 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...
PEKİ PANDEMİ SÜRECİ, BANKALARIN FAİZ ORANLARINA NASIL YANSIDI?
Salgının halk üzerindeki etkilerini göz ardı etmeyen Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank'ın vatandaşa sunduğu faiz oranları şöyle...
15 MART 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.37
15 MART 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.54
Taşıt kredisi: 1.54
Konut kredisi: 1.38
15 MART 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.5
Konut kredisi: 1.40
15 MART 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.90
Taşıt kredisi: 1.43
Konut kredisi: 1.34