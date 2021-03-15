İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç kredisi, basit anlamda kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür. Son zamanlarda bankaların da teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte şubeye gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başlandı. Hatta taksit yasakları ile birlikte cep telefonları için bile bankalar ihtiyaç kredisi vermeye başladı.

Konut Kredisi Nedir?

Bireysel kredi türü olup sadece ev alımı sırasında kullanılabilen, vergi muafiyetleri (KKDF ve BSMV) ile kamu otoritesinin desteklediği bir kredi türüdür. Öte yandan aile bireyleri ve yakın akrabalar arasında yapılan satışlarda, finansman sağlama amacı (muvazaalı işlem) olduğu gerekçesi ile konut kredisi kullandırılmaz.