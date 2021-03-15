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    • Ekonomi
    • 15.03.2021 11:12
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    • 15.03.2021 11:17
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    15 Mart taşıt, konut, ihtiyaç yenileniyor! Ziraat, , , , güncel faiz oranları…

    , her banka tarafından ayrı olarak tanımlanıyor ve belli yarıyıllarda alıcıları ile paylaşılıyor. Ev, araç ve gereksinim kredisi çekecek olanlar, kredi faiz oranları ne kadar sorusunu yanıtını inceliyor. Pandemi döneminde bankalardan en uygun faiz ile kredi almak için araştırma yapan vatandaşlar hangi bankanın ne kadar faiz oranı ile kredi verdiğini merak ediyor. İşte 15 Mart 2021 , , , Bankası, , , , , ve faiz oranları...

    takvim.com.tr
    15 Mart taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları yenileniyor!

    Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Bankaların güncel faiz oranları dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası MB tarafından yükseltilmişti. Özellikle, kamu bankası olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranları vatandaşların ilgi odağı oluyor. Yapılan müdahalelerin ardından nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ise en düşük faiz oranı ile İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi veren bankaların hangisi olduğunu merak ediyor. İşte 15 Mart 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...

    PEKİ PANDEMİ SÜRECİ, BANKALARIN FAİZ ORANLARINA NASIL YANSIDI?

    Salgının halk üzerindeki etkilerini göz ardı etmeyen Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank'ın vatandaşa sunduğu faiz oranları şöyle...

    15 MART 2021 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.54

    Taşıt kredisi: 1.54

    Konut kredisi: 1.37

    15 MART 2021 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.54

    Taşıt kredisi: 1.54

    Konut kredisi: 1.38

    15 MART 2021 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.50

    Taşıt kredisi: 1.5

    Konut kredisi: 1.40

    15 MART 2021 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

    İhtiyaç kredisi: 1.90

    Taşıt kredisi: 1.43

    Konut kredisi: 1.34

        15 MART 2021 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 2.02

        Taşıt kredisi: 1.49

        Konut kredisi: 1.41

        15 MART 2021 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.45

        Taşıt kredisi: 1.49

        Konut kredisi: 1.38

        15 MART 2021 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

        İhtiyaç kredisi: 1.42

        Taşıt kredisi: 1.34

        Konut kredisi: 1.32

        İhtiyaç Kredisi Nedir?

        İhtiyaç kredisi, basit anlamda kısa vadeli ve düşük tutarlı nakit ihtiyaçlarımızı karşılamak için kullandığımız bir kredi türüdür. Son zamanlarda bankaların da teknolojik gelişmelere ayak uydurması ile birlikte şubeye gitmeden telefon veya internet yoluyla bile ihtiyaç kredisi kullanılmaya başlandı. Hatta taksit yasakları ile birlikte cep telefonları için bile bankalar ihtiyaç kredisi vermeye başladı.

        Konut Kredisi Nedir?

        Bireysel kredi türü olup sadece ev alımı sırasında kullanılabilen, vergi muafiyetleri (KKDF ve BSMV) ile kamu otoritesinin desteklediği bir kredi türüdür. Öte yandan aile bireyleri ve yakın akrabalar arasında yapılan satışlarda, finansman sağlama amacı (muvazaalı işlem) olduğu gerekçesi ile konut kredisi kullandırılmaz.

        İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

        Gelir durumu ihtiyaç kredisi için en önemli şartlardan biridir. Birçok bankanın aradığı diğer şartlar ise;

        18 yaşını doldurmuş olmak (Bankalar yine de 20 yaş ve üzerine kredi vermektedir.)

        Vergi levhasının ya da SSK kaydının olması. (Son 3 aya dair)

        Herhangi bir bankadan aldığınız borçtan dolayı takibe düşmemiş olmanız.

        Bazı durumlarda kefil (Kefil olarak eşin rızası istenebiliyor.)

        Gelirin resmi olarak beyan edilmesi.

        Bunların dışında eğer ipotekli ihtiyaç kredisi çekilecekse, eşin rıza durumu istenebilir. İhtiyaç kredileri 36 ay vade ile kullanılabilir. İhtiyaç kredilerinde tüm hane halkının değil, yalnızca krediyi çekecek kişinin geliri hesaplanır. (Hane halkı kefil olabilir.) Yine birçok bankada gelirin en fazla %50'si aylık taksit olacak şekilde kredi çekilebiliyor.
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        Haberler Ekonomi 15 Mart taşıt, konut, ihtiyaç kredi faiz oranları yenileniyor! Ziraat, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Halkbank güncel faiz oranları…