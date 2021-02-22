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    Üniversitelilere fırsatı! Başvurular bugün başlıyor...

    Cumhurbaşkanlığı insan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan ' Seferbirliği' programı başvuruları bugün alınmaya başlıyor. İşte yapmanız gerekenler...

    Üniversitelilere staj fırsatı
    Cumhurbaşkanlığı insan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan ' Seferbirliği' programı başvuruları 'kariyerkapisi.cbiko. gov.tr' üzerinden bugün alınmaya başlıyor.

    Başvurular 22 Mart'a kadar alınacak. Kamu kurumları ve gönüllü özel sektör kuruluşları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan stajyer havuzundan, adaylara, kişisel bilgilerini görmeden akademik, sosyal ve sportif başarılarından oluşan yetkinlik puanlarını baz alarak, liyakat esaslı ve şeffaf bir yöntemle staj teklifi sunacak.

    ÖN LİSANS DA KAPSAMDA
    Geçen yıl pilot uygulaması başarıyla tamamlanan ve bu yıl ikincisi düzenlenen 'Staj Seferbirliği' programı ile 50 bini aşkın üniversite öğrencisine staj imkanı sağlanması hedefleniyor. Ön lisans öğrencileri de bu yıl program dahilinde olacak.
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