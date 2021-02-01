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    • Ekonomi
    • 01.02.2021 13:21
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    • 01.02.2021 13:21
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    Paraya ihtiyacı olanlara her ay nakit 1037 TL maaş! Hemen başvuru yapın anında alın! 2021 başvurusu nasıl yapılır?

    Gelir seviyesi düşük, paraya ihtiyacı olan vatandaşlara devlet tarafından destek sağlanıyor. tarafından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç sahibi olan ailelere 2021 yılında 1037,96 TL muhtaç aylığı ödemesi sağlanıyor. belirli şartlar altında verilmekte ve kişinin maddi durumunu düzeltmesi durumunda maaş kesilmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Peki, muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? başvuru formu ve merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Paraya ihtiyacı olanlara her ay nakit 1037 TL maaş!

    Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1037,96 TL muhtaç aylığı destek ödemesi için detaylar geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gereksinim sahibi ailelere, yetim ve engellilere 1037,96 liralık destek yapıyor. Takviyeden yararlanmak isteyen vatandaşların sosyal teminatı olmaması, rastgele bir kazanç veya aylığı bulunmaması, kazanç getirici taşınır ve taşınmaz mülkü mevcut olmaması ve duruşma kararı veya yasayla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, fakirlik maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, maddi imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar için verilen fakirlik maaşına dair bilgiler...

    FAKİRLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

    Fakirlik maaşından en az yüzde 40 oranında engeli olan, 18 yaşını doldurmadan anne/babasını kaybeden ve kendisine bakacak aile üyesi bulmayan, 65 yaşını geçmesine rağmen SGK'dan herhangi bir aylık almayan, yoksulluk sınırının altında olan kişilerin yararlanması mümkündür.

    Fakirlik maaşı başvurusunda bulunacak kişilerin sosyal güvencesi olmamalıdır.

    Kişinin herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması gereklidir.

    Mahkeme kararı ve kanun kapsamında vatandaşların bakım altına alınmamış olması şarttır.

    -Kişilerin gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olması durumunda bunlardan elde edilen aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylık miktarını geçmemesi lazım.

    FAKİRLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Fakirlik maaşı başvurusu kişilerin ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü üzerinden yapılabilir. Aynı zamanda fakirlik maaşı başvurusu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile entegre edilen e-Devlet kapısı üzerinden de iletilebilir.

    Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurular şahsen yapılabileceği gibi kendisi gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için posta yoluyla başvuru yapmak da mümkündür. Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engel durumuna sahiplerse sağlık raporunu da bu formla birlikte teslim etmelidir.

    Aylık alanların vefat etmesi, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18 yaşına gelmesi, yükseköğretim gören erkek çocuklarının ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay boyunca aralıksız olarak alınmaması durumunda takip eden ay başından itibaren fakirlik maaşının kesilmesine karar verilir.

        E-DEVLET ÜZERİNDEN FAKİRLİK MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Kamusal hizmetlerin tek bir çatı altında toplandığı e-Devlet kapısı fakirlik maaşı başvurularının sorgulanması için de vatandaşların yardımına koşar.

        Başvurularını ileten vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden sorgulama yapabilir.

        Açılan sayfa üzerinden "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basın ve kimlik doğrulama adımlarına geçin. Kimlik doğrulama için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresini kullanın.

        2021 YILINDA FAKİRLİK MAAŞI NE KADARDIR?

        Enflasyon oranına göre yapılan asgari ücret zammından sonra fakirlik maaşının miktarı da arttırılmıştır. 2021 yılında muhtaç ailelere sağlanan fakirlik maaşı miktarı 1037 TL olarak güncellenmiştir. Fakirlik maaşı başvurusunun onaylanmasından sonra; aylığı almaya hak kazanan kişilere onaylanma kararı irtibat numaraları üzerinden SMS ile bildirilir. Kısa mesajı alan vatandaşlar bildirimin yapıldığı tarihi takip eden ay içerisinde PTT'den fakirlik maaşı ödemelerini alabilirler.

        - Muhtaç Aylığı (ENGELLİ) Başvuru Formları için tıklayınız

        - Muhtaç Aylığı (YETİM) Başvuru Formları için tıklayınız

        FAKİRLİK MAAŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

        Fakirlik maaşı yukarıda belirttiğimiz gibi belirli şartları taşıyan kimseler için verilmektedir. Bu durumda bu şartların aylık almaya başladıktan sonra değişmesi halinde fakirlik maaşı da kesilmektedir. Örneğin engelliliği yüzünden fakirlik maaşı alınıyor ve daha sonradan engelli kişinin durumu düzeliyor ve yüzde 40 engel oranının altına düşüyorsa bu durumda fakirlik maaşı kesilecektir. Fakirlik maaşı aynı zamanda anne ve babası vefat etmiş çocuklar için alınıyorsa, bu çocukların 18 yaşını tamamlamaları halinde kesilecektir. Her iki durumda da haneye giren aylık kazanç tutarı asgari ücretin üçte ikisini geçmesi halinde yine fakirlik maaşı kesilmektedir. Bu durumların devam etmesi halinde ise fakirlik maaşı aylık olarak tanımlanmış olan hesap bilgilerine yatırılmakta ve kişiler PTT ya da Ziraat Bankası aracılığıyla maaşlarını alabilmektedirler.

            VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM)

            Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.

            Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakin restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.
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            Haberler Ekonomi Paraya ihtiyacı olanlara her ay nakit 1037 TL maaş! Hemen başvuru yapın anında alın! 2021 fakirlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?