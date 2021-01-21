Ekonomistler, bugünkü toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının sabit bırakılacağını tahmin ediyor. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun önümüzdeki dönemde yüzde 15 civarını fazla aşmayacağı öngörüsü ile TCMB'nin politika faizini bir süre bu seviyede tutacağı yönünde gösterdiğini dile getirdi.