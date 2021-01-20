

"Bu haber akışı altında küresel ölçekte hisse senetleri yükselirken, dolar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomilerin para birimleri karşısında geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1.09'da yatay kalırken, altın ve ham petrol fiyatları yükseldi.

"Türk finansal varlıklar ise küresel eğilimlerle uyumlu seyretti. Yurtiçindeki program dahilindeki borçlanmaya ek olarak Hazine 5 ve 10 yıl vadeli Eurobond ihraçlarına çıkarken, konut fiyat endeksi Kasım'da enflasyonun üzerindeki artış seyrini korudu.

"Bu haber akışı altında hisse senetleri küresel eğilimlerin de etkisiyle yükselişini sürdürürken, TL, dolar ve euro eşit ağırlıklı sepet karşısında yüzde 0.1 değer kaybetti. TL cinsi tahvil faizleri hafif gerilese de dolar cinsi faizler 2 baz puan artış kaydetti.

"Yeni güne küresel piyasalar dünden kalan eğilimle iyimser başladı. Yellen'in güçlü mali destek paketi söylemi ve güçlü şirket bilançolarıyla başlayan iyimserlik bu sabah devam ederken, bugünün gündeminde ön sırada ABD'de yeni seçilen başkan Joe Biden'ın yemin ederek başkanlık görevini devralması olacak.