"FAİZ KARAR AÇISINDAN TCMB'NİN YAKIN DÖNEM ENFLASYON PATİKASINI NASIL ÖNGÖRDÜĞÜ KRİTİK OLACAK"

AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, aralık enflasyonunun yıllık yüzde 14,6 ile beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini, enflasyonun bu seviyesi ile gerçekleşen enflasyona göre hesaplanan politika reel faizinin yüzde 2,1 ve beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizin yüzde 5,6 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Benzer gelişmekte olan ülkeler için son durumda yüzde 0,5 civarı olan ortalama reel faizin belirgin üzerine çıkılmasının, yabancı yatırımcı girişi açısından gerekli olan şartların sağlandığını anlamına geleceğini belirten Bürümcekçi, "Nitekim, son haftalarda portföy ve swap girişlerinin süreklilik kazandığını izlemekteyiz. Buna karşılık, hane halkı dolarizasyonunun faizlerin yeni seviyesine rağmen devam etmesi henüz faizlerde arzulanan dengenin sağlanamadığını göstermektedir. Bu bağlamda, ocak ayı faiz karar açısından TCMB'nin yakın dönem enflasyon patikasını nasıl öngördüğü de kritik olacak. Ancak bunu en erken 28 Ocak'ta yayınlanacak Enflasyon Raporu'nda görebileceğiz." ifadelerini kullandı.