12.000 TL indirime talep çok arttı! Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik. Araç almak isteyenler bir yandan fiyat listesini incelemek isterken diğer yandan da model model fiyatlara bakıyor. 2020 model araç satışlarına da tüm hızı ile devam eden firmalar 2021 model araçların tam olarak bayiye gelmesi ile birlikte geçen seneki modelleri listede tutacak gibi görünüyor. Fabrikaların sıfır araç üretimine başlamasıyla Kia, Renault, Hyundai Fiat ve Dacia arabaların fiyatları inceleniyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler en uygun fiyatı öğrenerek değerlendirmelere devam ediyor.