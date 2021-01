FİAT 2020 MODEL SIFIR ARAÇ MODELLERİ OCAK AYI FİYATLARI

Fiat sıfır araba modelleri Ocak ayı güncel fiyat listesi;

2020 model Fiat Egea yeni fiyat listesi

- Easy 1.4 Fire 95: 124.900 TL

- Easy 1.3 M.Jet 95 HP: 160.900 TL

- Easy 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 209.900 TL

- Urban Plus 1.4 Fire 95 HP: 141.800 TL

- Urban Plus 1.3 M.Jet 95 HP: 174.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 212.900 TL

- Urban Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 212.900 TL

- Mırror 1.4 Fire 95 HP: 145.700 TL

- Mırror 1.3 M.Jet 95 HP: 178.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP: 216.900 TL

- Mırror 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 215.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP: 220.900 TL

- Lounge Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT: 220.900 TL