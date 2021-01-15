Düşen fiyatlarla araba ilanları patladı! Satmayan bin pişman! 2. el otomobil fiyatları tepetaklak oldu! 2021'de araç fiyatları...

Satmayan bin pişman! 2. el otomobil fiyatları tepetaklak oldu! Düşen fiyatlarla araba ilanları patladı! Aynı zamanda satışlar da en az yarı yarıya düştü. Araba almayı düşünenler özellikle hangi marka aracın fiyatının ne kadar düştüğünü merak ederken galericiler yaz aylarındaki yoğunluk nedeniyle fiyatlar yükselişe geçmeden düşüncesi olanların araba almasını tavsiye etti. Edinilen son dakika bilgilerine göre sektörde önceki aylara göre hareketlilik yüzde 15'lere kadar geriledi. Online ilan sitelerindeki verilere baktığımızda da bu durum karşımıza çıkıyor. Önceki ay satıştaki araba sayısı 660 binlerde iken şu sıralar 700 bin sınırına yaklaşmış durumunda ve her geçen gün daha da artıyor.