Müdürlere fazla mesai ücreti yok

Özel sektörde çalışanları ilgilendiren emsal bir karara imza atan Yargıtay, müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara fazla mesai ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. Kararın gerekçesini de açıklayan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yöneticilerin çalışma gün ve saatlerini kendileri belirlediği için fazla çalışma ücretine hak etmediğine dikkat çekti. Sadece işyerinde sorumlu müdüre talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde üst seviyede yöneticilere fazla mesai ücreti ödenebilecek.