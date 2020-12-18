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    Müdürlere ücreti yok

    çalışanları ilgilendiren emsal bir karara imza atan , müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. Kararın gerekçesini de açıklayan Yargıtay 9. , yöneticilerin çalışma gün ve saatlerini kendileri belirlediği için fazla çalışma ücretine hak etmediğine dikkat çekti. Sadece işyerinde sorumlu müdüre talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde üst seviyede yöneticilere fazla mesai ücreti ödenebilecek.

    Müdürlere fazla mesai ücreti yok

    çalışanları ilgilendiren emsal bir karara imza atan , müdür ya da üst seviyede yönetici olan çalışanlara ücreti ödenmeyeceğine hükmetti. Kararın gerekçesini de açıklayan Yargıtay 9. , yöneticilerin çalışma gün ve saatlerini kendileri belirlediği için fazla çalışma ücretine hak etmediğine dikkat çekti. Sadece işyerinde sorumlu müdüre talimat veren bir başka yönetici ya da şirket ortağı bulunması halinde üst seviyede yöneticilere fazla mesai ücreti ödenebilecek.

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    Haberler Ekonomi Müdürlere fazla mesai ücreti yok