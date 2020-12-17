İşsizlere 1342 ve 1030 TL destek! Almak için bunu yapmanız yeter

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen işletmelere devlet desteği devam ediyor. Torba yasayla birlikte milyonlarca vatandaşa işe dönme desteği yapılacak. Yapılandırmayı da barındıran torba yasa aynı zamanda işverenlere ve işçilere de teşvikleri kapsıyor. Peki işverene ve işe geri dönecek veya işe dönemeyecek olanlara ne kadar ödeme yapılacak? Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem yeni düzenlemenin detaylarını yazdı
İŞVERENE HER NAKDİ DESTEK SAĞLANACAK
İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.
İŞVERENE VE İŞE GERİ DÖNMEK İSTEYENLERE NE KADAR ÖDENECEK?
Bu kapsamda, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak destek tutarının, işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için günlük 44.15, ilave işe alınacaklardan işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacaklara ise günlük 39.24 lira olması öngörülüyor.
Buna göre aylık destek 1.324 lira 50 kuruş ve 1.177 lira 20 kuruş olacak. İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse İŞKUR'a başvuru yapılması durumunda aylık 1030 lira destek sağlanacak.
NEREYE BAŞVURULUYOR?
İstihdama dönüş desteği için SGK'nın internet adresinden "e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama" ekranlarında "istihdama dönüş desteği" menüsü vasıtasıyla tamamlanacak. İlave istihdam için de "ilave istihdam desteği" menüsünden tanımlanacak.
Not: İşverenin ayrıca sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvuruda bulunması gerekmiyor.