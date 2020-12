İşsizlere 1342 ve 1030 TL destek! Almak için bunu yapmanız yeter

İŞVERENE HER NAKDİ DESTEK SAĞLANACAK

İşverene, Ocak 2019-Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan ay veya dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edeceği her bir sigortalı için her ay SGK'ya ödeyeceği tüm primlerden mahsup edilmek üzere nakdi ücret desteği sağlanacak.