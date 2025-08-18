Ümraniye’de kan donduran cinayet! Genç kadın satırla boğazı kesilerek öldürüldü: 2 şüpheli gözaltında

Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2025 01:41

ÜMRANİYE'de Özbekistan uyruklu bir kadın, sokak ortasında uğradığı satırlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, saat 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki satırla Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen kadının boğazını keserek olay yerinden kaçtı.