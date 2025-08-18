Ümraniye'de kan donduran cinayet! Genç kadın satırla boğazı kesilerek öldürüldü: 2 şüpheli gözaltında
İstanbul Ümraniye'de akşam saatlerinde Özbekistan uyruklu 1992 doğumlu bir kadın sokak ortasında satırla boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısının yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı. Olayın faili olduğu iddia edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
ÜMRANİYE'de Özbekistan uyruklu bir kadın, sokak ortasında uğradığı satırlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.00 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi Aytaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanındaki satırla Özbekistan uyruklu olduğu belirlenen kadının boğazını keserek olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde saldırının hedefi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri cinayet sonrası kaçan kişinin yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma yaptı.