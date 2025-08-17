Jrokez lakabıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti
'Jrokez' lakabıyla bilinen yayıncı Oğuzhan Dalgakıran 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Oğuzhan Dalgakıran’ın (Jrokez), eşiyle birlikte Fenerbahçe - Benfica maçına gitmeyi planladığı öğrenildi.
Oğuzhan Dalgakıran'ın (Jrokez), dengesini kaybedip 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.
Hayatını kaybeden Oğuzhan Dalgakıran'ın (Jrokez) son paylaşımı:
BENFICA MAÇINA GİDECEKTİ
Hayatını kaybeden Oğuzhan Dalgakıran'ın (Jrokez), eşiyle birlikte Fenerbahçe - Benfica maçına gitmeyi planladığı öğrenildi.
"Fenerbahçe-Benfica maçında yengenle oradayız. Şansımı da yanımda getireceğim."