Erzurum ve Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otomobiller çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Erzurum ve Gaziantep'ten acı haberler peş peşe geldi. Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep-Nizip karayolunda ise 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirmelere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
ERZURUM'DA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ES 7768 otomobil ile 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
GAZİANTEP'TE FECİ KAZA: 3 ÖLÜ
Gaziantep-Nizip karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.
İlk belirmelere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.