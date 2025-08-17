takvim-logo

Erzurum ve Gaziantep'te katliam gibi kaza! Otomobiller çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Erzurum ve Gaziantep'ten acı haberler peş peşe geldi. Erzurum'da, iki otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep-Nizip karayolunda ise 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirmelere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

ERZURUM'DA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ES 7768 otomobil ile 53 AAT 761 plakalı otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Dumlu Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'TE FECİ KAZA: 3 ÖLÜ

Gaziantep-Nizip karayolunda 2 otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

İlk belirmelere göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

