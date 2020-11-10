Vadeli Mevduat Hesabının Artı ve Eksi Yönleri Var mıdır?

Paranızı vadeli bir hesaba bağlarken ülkedeki genel ekonomik koşullar, enflasyon beklentileri ve global olaylar hakkında bilgi sahibi olmanız önemlidir. Her şeyin iyi gittiği, enflasyonun düşmesinin beklendiği ve global para arzının fazla olduğu ve böyle devam etmesinin tahmin edildiği bir dönemde faizlerin düşebileceği olasılığını göz önünde bulundurarak mevduatınızın vadesini uzun bağlayabilirsiniz.

Bunun tam tersi olan bir ortamda, yani ekonomik belirsizliğin arttığı, enflasyonun yükseldiği ve global risklerin çoğaldığı bir durumda faizlerin her geçen gün artması mümkün olduğundan paranızın vadesini görece daha kısa tutabilirsiniz. Vadeli mevduatın en güzel tarafı vade sonunda alacağınız getirinin vade başından belli olmasıdır. Ne varki yukarıda sayılan nedenlerle, paranızın diğer yatırım imkanlarına oranla daha az değerlenme riski de bulunmaktadır.