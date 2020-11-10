EURO DOLAR VE ALTIN NE OLDU?

Yeni Maliye Bakanı'nın belli olmasının ardından vatandaşlar dolar ile altında hareketin nasıl olduğunu, bu karara tepkinin ne olduğunu araştırmaya başladı.

Dün akşam 8,05 TL seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, yeni Bakan'ın belli olmasından sonra yükselişe geçti ve 8,16 TL seviyesine kadar geldi.

Euro kuru ise 9,68 TL 'de seyrediyor.

Dün 483 TL'ye kadar gerileyen gram altın da sabah saatlerinde yükselişe başladı. Piyasalardan alınan son verilere göre gram altın 493,80 TL 'ye kadar geldi.

Çeyrek altın 803 TL seviyesinde.