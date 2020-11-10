11 Kasım döviz kuru ve altın fiyatı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. 10 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, istifa eden Berat Albayrak'ın yerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın atandığına yer verildi. Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları bilgisi vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. Bu anlamda dolar kuru ile altın, son yılların en sert düşüşünü dün gündüz saatlerinde gerçekleştirdi. Dolar kuru ile altın, son yılların en sert düşüşünü dün gündüz saatlerinde gerçekleştirdi. Dün güne 8.52 TL ile başlayan dolar kuru, kısa sürede ciddi oranda düştü ve 7.98 TL seviyesine kadar geriledi. Ancak dolar bu seviyede çok kalmadı ve akşam saatlerinde 8.12 TL seviyesine geldi. Peki altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA – GRAM ALTIN NE KADAR, KAÇ PARA?
Halk arasında değerli bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ederken yatırım yapanlar alış satış fiyatlarını sorguluyor. Gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.265,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 8,58 düşüşle 492,50 liradan işlem gördü. İşte 9 Kasım anlık altın fiyatları
YENİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI: LÜTFİ ELVAN
10 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, istifa eden Berat Albayrak'ın yerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan'ın atandığına yer verildi.
EURO DOLAR VE ALTIN NE OLDU?
Yeni Maliye Bakanı'nın belli olmasının ardından vatandaşlar dolar ile altında hareketin nasıl olduğunu, bu karara tepkinin ne olduğunu araştırmaya başladı.
Dün akşam 8,05 TL seviyesine kadar gerileyen dolar kuru, yeni Bakan'ın belli olmasından sonra yükselişe geçti ve 8,16 TL seviyesine kadar geldi.
Euro kuru ise 9,68 TL 'de seyrediyor.
Dün 483 TL'ye kadar gerileyen gram altın da sabah saatlerinde yükselişe başladı. Piyasalardan alınan son verilere göre gram altın 493,80 TL 'ye kadar geldi.
Çeyrek altın 803 TL seviyesinde.
ALTIN SERT DÜŞTÜ, BRENT 43 DOLARI AŞTI
ABD başkanlık seçimlerini, Covid-19 pandemisiyle mücadele için, hiç gecikmeden bir "görev gücü" oluşturacağını söyleyen Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın kazanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok yükseldi.
Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla, güvenli limanlardan artan çıkışların etkisiyle altın fiyatları ise yeniden 1,900 doların altına geriledi.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bir Salman'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, pandemi döneminde düşen talebi dengelemek için uygulamakta olduğu üretim kısıntısının hafif yükseltilebileceğine ilişkin açıklaması da petrolün yükselişini destekledi.
Prens Abdülaziz, düzeltmenin şu anda üç aylık olan analist beklentilerinin ötesinde olabileceğini de sözlerine ekledi.
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch de, petrol talebinin yeni kısıtlamalar döneminde Nisan-Mayıs dönemine göre daha yüksek olmasını bekliyor. Yeni kısıtlamaların küresel petrol piyasalarında toparlanmayı sınırlamasının beklendiği uyarısı yapıldığı Fitch raporunda, bununla birlikte talebin Nisan-Mayıs dönemine oranla daha güçlü olmasının beklendiği belirtildi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 8.66 artışla 43.03 dolar,
- Batı Teksas yüzde 9.59 artışla 40.91 dolar,
- altın yüzde 3.79 düşüşle 1,878.28 dolar,
- gümüş yüzde 4.88 düşüşle 24.33 dolar,
- bakır yüzde 1.19 artışla 6,947.00 dolar,
- platin yüzde 3.13 düşüşle 867.85 dolar,
- paladyum yüzde 0.94 düşüşle 2,470.36 dolar düzeyindeydi.
ALTIN DÜŞER Mİ ÇIKAR MI?
Oanda Corp Kıdemli Piyasa Analisti Edward Moya, "Fiyatlar aşının bulunması ve güvenli limanlara olan talebin azalmasıyla düştü. " dedi.
Erten&Erten Danışmanlık Kurucu Ortağı Mehmet Erten Bloomberg HT'ye , piyasalardaki hareketlilik ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu açıklamalarda da gözüken o ki şu anda TL'nin Döviz karşısında baskı altında kalmışlığına hem Merkez Bankası'nın elindeki araç setini kullanarak hem de gerekirse yeni politikalar uygulayarak ele alacağını ifade etti. Bu olumlu bir beklenti yarattı. Kurdaki gelişme buna bağlı. Kurda ve faizlerde düzelme beklentisi 19 Kasım'dan önce başka bir toplantı da yapılmayacağı iyice netleşti. Bu da faiz artırımı ihtimalini daha da güçlendirdi. Zaten kurda olmaması gereken köpüğün bir kısmı gitti bence hala yer var ama artık eylemi gördükten sonra fiyatlamaları yapmak söz konusu olacak" dedi.
Ayrıca Erten, "Bankalarla yapılan toplantıda da aktif rasyosu üzerine görüşmeler yapıldı ve aktif rasyosunu beklenmeyen yan etkilerinin ortadan kalkacağına dair dolayısıyla aktif rasyosunun toptan kalkacağına dair beklenti bankaların Borsada üzerindeki baskıyı azalttı ve oralarda da ciddi alımlarla banka hisseleri yukarı geldi" dedi.
Piyasaların yeni başkanın faiz arttıracağı dair beklentiye girmesine ise "Merkez Bankası'nın son toplantısında bütün piyasa oyuncuları daha mütevazı bir faiz artışı beklentisi içindeydi. Bu olmayınca piyasalardaki dengeler yeniden bozuldu. Ondan sonra Merkez Bankası diğer kanalları kullanarak parayı sıkılaştırdı. Ağbal'ın açıklamaları bunun farkındalığı ve düzeltilmesi gerektiğine dair inancı kuvvetlendirdi" dedi.
ALTIN NEDİR?
Altın geçmişten günümüze kadar insanların kullandığı değerli metallerin başında yer alır. Bozulmaması, parıldaması ve az bulunur olması sebebiyle her dönemde talep edilen bir metal olmuştur. Aslında altın doğada oldukça yaygın bulunur fakat yüzde oranlarının çok düşük bulunması sebebiyle, verimli işletmeciliğe uygun lokasyonlara nadir rastlanır.
Altın Birincil yataklar ve ikincil yataklar olarak ikiye ayrılır. Birincil yataklar genelde kuvars bakımından zengin kayalardan meydana gelmektedir. Bu kayalar, gümüş ve altın tellürürlerin (silvanit, kadaverit, krennerit, petzit, vb.) yanı sıra, çeşitli sülfürler (pirit, blend, stibit, galen, vb.) de içerir. İkincil yataklar birincil yatakların aşınmasından kaynaklanan alüvyon kökenli çökellerdir ve boyları milimetrenin 1/100 ünü geçmeyen altın tanecikleri, yoğunlukları nedeniyle toplaşarak, 25-30 kilogramlık kütleler oluşturabilir.
ALTIN NASIL ÇIKARTILIR?
Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için minerallere, mekanik ya da kimyasal işlemler uygulanır. Mekanik yöntemde, mineral öğütülerek ince toz haline getirilir, sonra su ve yağlı bir madde karışımında yıkanır. İkinci yöntemde, altın yataklarının işletme olanakları çok çeşitlidir. Minerali öğütme ya da yıkama sırasında, malgamalama (cıvayla alaşım) işlemine başvurulabilir. Elde edilen malgama damıtılarak altın ayrılır. Ayrıca klor suyuyla (özellikle malgamaladan sonra) işleme olanağı verir (klorürleme). Günümüzde genellikle siyanürleme yöntemi uygulanır. Metal, geniş havuzlarda potasyum siyanür ya da sodyum siyanür içinde çözündürülüp, sonra bir başka metalle (çinko, alüminyum) işlenerek, altının çökelmesi sağlanır. Bazı karmaşık altın minarellerini işlemede kolay yükseltgenen metaller, gerek ayrımsal yükseltgeme yoluyla, gerek bazı asit yada buharların etkisiyle elenebilir. Altını arındırmak için, metal önce altın klorüre dönüştürülüp, bu bileşik elektrolizle ayrıştırılır ve yabancı metaller çamur içinde toplaşır.