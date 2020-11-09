Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank destek kredisi kampanyası: 0.88 faizle 6 ay ertelemeli 10000 TL ihtiyaç kredisi desteği

Kredi başvurusunun olumlu bulunması durumunda tarafınıza sms veya mobil bildirim ile bilgilendirme yapılacaktır. Başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde VakıfBank Mobil ya da internet bankacılığından sunulan hazır kredi teklifine onay vererek kredinizi kullanmanız gerekmektedir. Ya da size en yakın şubemize başvurarak kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredinizi;

VakıfBank Mobil'den Başvurular-Hazır Kredi Başvurusu menüsünden kullanabilirsiniz.

İnternet Bankacılığı'ndan Başvurular-Hazır Kredi Başvurusu menüsünden kullanabilirsiniz.

Kredinin Özellikleri

Tatil Destek Kredisi anlaşmalı seyahat acentelerinden yapılan yurtiçi konaklama alışverişlerde geçerlidir.

Konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere, toplam 10.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilir. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.

6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere toplam vade 36 aydır.

Tatil Destek Kredisi kapsamında; ödeme planında yer alan 1. taksit tutarı acente tarafından, 2. taksit tutarı Bankamızdan karşılanacaktır.

Kredi tutarı asgari 2.500 TL, azami 10.000 TL olabilir. Tatil Destek Kredi Paketi'nin 1. ve 2. taksitleri banka ve ilgili firma tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9. aydan itibaren başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,98 oranına denk gelmektedir.