Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank destek kredisi kampanyası: 0.88 faizle 6 ay ertelemeli 10000 TL ihtiyaç kredisi desteği gündemde yoğun olarak araşıtırılıyor. Tatil yapmak isteyen ve ödemelerini rahat bir şekilde yapmak isteyenler Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank destek kredisi kampanyasının ayrıntılarını araştırıyor. : 0.88 faizle 6 ay ertelemeli 10000 TL ihtiyaç kredisi desteğini sunan Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank'ın kredi şartlarını sizler için derledik. İşte ayrıntılar…
HALKBANK KREDİ ŞARTLARI
Bankamızdan maaş alan Emekli ve Bordro24 müşterilerimiz ile Bankamız BES müşterilerinin anlaşmalı seyahat firmalarından yapacakları tatil ve seyahat harcamalarının finansmanını sağlamak amacıyla 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade Tatil Destek Kredi Paketi hizmete sunulmuştur.
Tutar ve Ödeme Koşulları
Bankamız ile anlaşmalı seyahat acentelerinden yapacağınız tatil paketi satın alım işlemlerinizde konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere, toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade seçeneğiyle kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere hesabınıza aktarılacaktır.
Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti Bankamız tarafından ödenecek; taksit ödemeleriniz ise 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda kullanacağınız kredinin faizi aylık 0,98 oranına denk gelmektedir.
Anlaşmalı Seyahat Firmalarımız
ETS Tur, Jolly Tur, Setur, Tatilbudur, Gezinomi, Touristica, TatilSepeti
Başvurularınız anlaşmalı seyahat acenteleri tarafından Bankamıza iletilecektir. Kredi değerlendirme sonucunuz ile ilgili SMS bilgilendirmesi yapılacaktır.
Onaylanan kredinizi başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Halkbank İnternet Şubesi ve Halkbank Mobil Şube'den kullanabilirsiniz.
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Kredi > Bireysel Kredini Kullan > Onaylı Tatil Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.
Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Krediler > Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama > Başvurularım > Onaylı Tatil Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.
VAKIFBANK KREDİ ŞARTLARI
Maaş ödemesini Bankamızdan alan çalışan ve emekli müşterilerimiz ile Bankamızdan BES* yaptırmış (Bireysel Emeklilik Sistemi) müşterilerimiz Tatil Destek Kredisinden faydalanabilir.
*Otomatik katılım sistemi aracılığıyla BES yaptırmış müşteriler kapsam dışında olacaktır.
Tatil Destek Kredisine başvurunuzu anlaşmalı olduğumuz seyahat acentesinden yurtiçi konaklama hizmeti satın alırken yapabilirsiniz. Seyahat acentesinden yapacağınız kredi başvurusu sırasında; maaş aldığınız bankayı ya da BES'inizin olduğu bankayı seçmelisiniz.
Başvurunuzun olumlu bulunması durumunda tarafınıza ön onay verilecektir.
Anlaşmalı firmalar: JOLLY TUR, ETS TUR, SETUR, TATİLBUDUR, GEZİNOMİ, TOURİSTİCA, TATİLSEPETİ.
Kredi başvurusunun olumlu bulunması durumunda tarafınıza sms veya mobil bildirim ile bilgilendirme yapılacaktır. Başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde VakıfBank Mobil ya da internet bankacılığından sunulan hazır kredi teklifine onay vererek kredinizi kullanmanız gerekmektedir. Ya da size en yakın şubemize başvurarak kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredinizi;
VakıfBank Mobil'den Başvurular-Hazır Kredi Başvurusu menüsünden kullanabilirsiniz.
İnternet Bankacılığı'ndan Başvurular-Hazır Kredi Başvurusu menüsünden kullanabilirsiniz.
Kredinin Özellikleri
Tatil Destek Kredisi anlaşmalı seyahat acentelerinden yapılan yurtiçi konaklama alışverişlerde geçerlidir.
Konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere, toplam 10.000 TL'ye kadar kredi kullanılabilir. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.
6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere toplam vade 36 aydır.
Tatil Destek Kredisi kapsamında; ödeme planında yer alan 1. taksit tutarı acente tarafından, 2. taksit tutarı Bankamızdan karşılanacaktır.
Kredi tutarı asgari 2.500 TL, azami 10.000 TL olabilir. Tatil Destek Kredi Paketi'nin 1. ve 2. taksitleri banka ve ilgili firma tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9. aydan itibaren başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,98 oranına denk gelmektedir.
ZİRAAT BANKASI KREDİ ŞARTLARI
Tatil yapmak isteyen ve Bankamız aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerimiz ile Bankamız BES müşterilerinin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasına yönelik kredi ürünü sunmaktayız.
Bankamızla anlaşma yapan seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize konaklama bedeli azami 8.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Kredi tutarının %80'i konaklama bedeli olarak acenteye iletilecek olup, kalan %20'lik kısmı tatil harcamalarında kullanılmak üzere müşterimizin hesabına aktarılacaktır.
Kredinin 1. taksiti acente ve 2. taksiti banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı kredinin faizi aylık %0,88 oranına denk gelmektedir.
Müşterilerimizin başvuruları acenteler tarafından Bankamıza iletilecektir, kredi değerlendirme sonucu müşterilerimize SMS olarak iletilecektir. Kredisi olumlu sonuçlanan müşterilerimizin başvuru tarihi itibariyle 72 saat içinde Ziraat Mobil ve İnternet Şubesi aracılığı ile krediyi kullanması gerekmektedir.
Anlaşmalı firmalar: JOLLY TUR, ETSTUR, SETUR, TATİLBUDUR, GEZİNOMİ, TOURİSTİCA, TATİLSEPETİ.
Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.
Diğer taraftan Bankamızla Tatil Destek Kredi Paketi kapsamında Anlaşmalı Turizm Sektöründeki Üye İşyerleri(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)nde işlem yapacak Bankkart sahibi bireysel müşterilerimize vade farksız-peşin fiyatına 15 taksitli işlemlerde 3 ay ödemesiz dönem hakkı sunulacaktır.