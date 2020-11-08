Son dakika faiz depremi: 9 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikaları bankaların 32 günlük vadeil mevduat hesabı faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu bağlamda bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı.
8 KASIM 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Alternatif Bank VOV hesap Avantajlı TL Tanışma Faizi 32 günlük vadeli mevduat hesabı oranı % 15.00
Aktif Bank N Kolay Bono Hesabı 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 15
İNG Bank Turuncu Ekstralı Hoşgeldin faizi 32 günlük vadeli mevduat hesap faiz oranı % 15.00
Garanti Bankası e vadeli hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 12.50
ICBC Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi % 12.45
Şekerbank vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12.25
Ziraat Bankası vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12
Akbank vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 12
QNB Finansbank 32 günlük e vadeli mevduat hesabı tanışma faizi % 14.10
Odeabank hoşgeldin oksijen hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
Burgan Bank e vadeli mevduat 32 günlük vadeli hesap faiz oranı % 14.00
CEPTETEB 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
Fİbabanka Kiraz Hesap 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı % 14.00
NOT: VERİLER BANKALARIN RESMİ İNTERNET SİTELERİNDEN ALINMAKTADIR. GÜNCELLEME SONRASI DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
EN YÜKSEK VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANI
En yüksek vadeli mevduat faiz oranı Alternatif Bank bünyesinde bulunuyor. Banka müşterilerinin fatura talimatı gibi 4 farklı bankacılık işlemi kullanmaları durumunda yüzde 15.00 oranında getiri sağlıyor.