Son dakika faiz depremi: 9 Kasım 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Merkez Bankası tarafından atılan parasal sıkılaşma politikaları bankaların 32 günlük vadeil mevduat hesabı faiz oranlarını yükseltmeye devam ediyor. Bu bağlamda bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı.