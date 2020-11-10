İKİNCİ ELDE İHRACAT KAPISI DA ARALANSIN

Türkiye'ye yapılacak olası bir ikinci el araç ithalatının yanı sıra Türkiye'den de ikinci el araç ihracatının yapılmasının önünün de açılması gerektiğine dikkat çeken Ertemel, ''Bu şekilde hem ithalat-ihracat dengesi sağlanmış olunur, hem de Türkiye'deki bazı model ve yıllara ait eski araçları Ortadoğu pazarına gönderme imkanı ortaya çıkar.'' dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?

İkinci el araç fiyatları ne olacak konusunda piyasadaki hakim beklentinin fiyatların düşmesi yönünde olduğunu aktaran Kumdakcı, beklentinin bu yönde olduğunu ancak yeni üretimler ile ilgili olarak ürün girdi maliyetlerindeki artışın ve ÖTV oranlarında düşme ihtimalinin şu an için olmamasının fiyatlardaki eski seviyelere dönüşe imkan vermeyeceğini söyledi.

Fiyat artışının bu kadar çok artmasının tek sebebinin ÖTV olmadığını belirten Kumdakcı, bu durumun 2021 yılının ilk yarısında da süreceğini söylemenin yanlış olmadığını dile getirdi. Vatandaşlar arasında ise ikinci el araç fiyatları artacak mı konusunda çeşitli endişeler devam ediyor.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın üretim merkezi olan Kocaeli'de tüm Türkiye'de olduğu gibi ikinci el araç piyasası dudak uçuklatıyor. Araç fiyatlarında yüzde 40'a kadar varan artışların görülmesi sonrasında Kocaeli'de bulunan oto pazarlarına vatandaşların ilgisi azaldı. Oto pazarlarında satışların da büyük ölçüde azaldığı gözlemlenirken, fiyatları gören vatandaşların kimi araç almaktan vazgeçiyor kimi ise sıfır araçlara yönleniyor.

Yaşanan fiyat artışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Fahrettin Batı, pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin durması ve talebin karşılıksız kalması nedeni ile fiyatlarda artış gözlemlense de artışın en büyük nedeninin kontrolsüz satış yapan vatandaşlardan kaynaklandığını dile getirdi.

Yaklaşık 400 bin kişinin yetki belgesi olmadan araç satın alıp yüksek satmak istemesi ile piyasanın etkilendiğini belirten Batı, Eylül ayında uygulanmaya başlayan araç sayış yetki belgesinin bu kontrolsüz artışı önleyeceğini ve fiyatlarda 3 ay içerisinde düşüşler olacağını ifade etti.