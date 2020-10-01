Evde yapılacak biraz daha karışık el işleri

1 – Kuş yeminden çelenk yapın. Bu proje için yuvarlak kek kalıbına ve birkaç malzemeye ihtiyacınız olacak. Ancak bu kadar zahmete girmenize değecektir. Kuş yemi karışımını yuvarlak kek kalıbının içine bastırın ve şekle girmesini sağlayın. Daha sonra neşeli bir kurdele ile süsleyin.

¼ cup sıcak suda sade jelatini jelatin iyice çözülene kadar karıştırın. Daha sonra 3 yemek kaşığı mısır şurubu ve ¾ cup unu da ekleyerek koyu bir macun elde edene kadar karıştırın.

Dört bardak karışık kuş yemini de ekleyin. Her şey birbirine iyice karışana kadar karıştırın.

Yuvarlak kek kalıbına yapışmayı engelleyen pişirme spreyinden püskürtün. Daha sonra kuşyemi karışımını yuvarlak kek kalıbına dökün ve her yere yayın. 10 dakika bekletin ve temiz bir yüzeye çıkartın.

Daha simetrik bir çelenk yapmak istiyorsanız kalıbı terinse çevirip yeniden kek kalıbına koyun ve bastırın. Bunu yaparken ön kısmına zarar vermemeye çalışın. Çelengi kuru bir yerde 36 ve 48 saat arası bekletin. İsterseniz bu esnada başka çelenklerde yapabilirsiniz. Çelenk hazır olduğunda kalın bir kurdeleden uzun bir parça kesin ve asma yeri yapmak için gevşek bir ilmek atın.

2 – Şişeden lamba yapın. Geniş bir cam şişe veya sürahiyle başlayın. Bunları çöplerde ve ikinci el mağazalarda bulabilirsiniz. Düzgün bir masa lambası yapacak büyülükte olan bir şişeyi alın. Daha sonra bir el işi dükkanına giderek şişe lamba kiti alın. En az bir tane ampul montajı yapılabilecek bir mantar ( şişenin veya sürahinin ağzına uygun ) ve fişli bir AC kordonu almanız lazım. ( kitin içeriği ) Kiti monte edin ve ucuz abajurunuzla tamamlayın.

Genelde iyi görünümlü bir lamba elde etmek için camın delinmesi gerekir. Bunun içinde elektrikli matkaba ve biraz sabra ihtiyaç vardır. Bütün güvenlik talimatlarına uyduğunuzdan emin olun ve camın kırılmasını engellemek için yavaş çalışın.

Ampul prizini bağlamadan önce şişenin veya sürahinin içini süsleyerek lambalarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Renkli camlar kullanmakta iyi bir fikirdir.