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    • Ekonomi
    • 04.09.2020 05:44
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    • 04.09.2020 05:44
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    İşten çıkarma yasağı uzatıldı

    Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, kararı ile 2 ay daha uzatıldı. 'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

    İşten çıkartma yasağı ile ilgili flaş karar

    Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, kararı ile 2 ay daha uzatıldı. 'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı, 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

    17 AĞUSTOS'TA 1 AY UZATILMIŞTI
    İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

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