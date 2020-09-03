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    • 03.09.2020 14:09
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    • 03.09.2020 14:28
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    : : 10 bin 816 çımız, 1 milyar dolara yaklaşan hacim oluşturdu

    haberi... "Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar gerçekleştirilirken, Haziran-Ağustos döneminde ın ı karşılama oranı ise altın hariç %90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10.816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.

    , bu yıl yapmaya yeni başlayan 10 bin 816 çının 1 milyar dolara yakın hacim oluşturduğunu bildirdi.

    Albayrak, Twitter hesabından, ihracat ve ihracatçı rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Ağustos ayında 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini anımsatan Albayrak, "Haziran-ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

    Albayrak'ın paylaşımında, bu yıl başından beri ihracat yapmaya başlayan şirketler ve gerçekleştirdikleri ihracat rakamlarına ilişkin tablo da yer aldı. Buna göre, sadece ağustos ayında 1307 yeni şirket 110,2 milyon dolarlık ihracata imza attı.


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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 10 bin 816 ihracatçımız, 1 milyar dolara yaklaşan hacim oluşturdu
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