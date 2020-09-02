Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    duyurdu: Çiftçiye 1.2 milyar TL

    , Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1.2 milyar liraya ulaştığını söyledi.

    Çiftçiye 1.2 milyar TL
    Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1.2 milyar liraya ulaştığını söyledi. Sosyal medya hesabından Türkşeker'in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, çiftçileri faiz yükünden kurtararak desteklediklerini söyledi.


    Albayrak, "Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.


    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Çiftçiye 1.2 milyar TL
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri