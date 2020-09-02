Türkşeker'in bu yıl çiftçiyeyaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık2 kat artışla 1.2 milyar liraya ulaştığınısöyledi. Sosyal medya hesabındanTürkşeker'in bu yıl üreticilere yaptığıödemelere ilişkin değerlendirmedebulunan Bakan Albayrak,desteklediklerinisöyledi.

Albayrak, "Türkşeker'inbu yıl çiftçiyeyaptığı ödemelergeçen yıla göreyaklaşık 2 katartışla 1 milyar200 milyon lirayaulaştı. Ülkemizinve sofralarımızınbereketi çiftçilerimizinve üretimindaima yanındayız"ifadelerini kullandı.