Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemelerin geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1.2 milyar liraya ulaştığını söyledi. Sosyal medya hesabından Türkşeker'in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, çiftçileri faiz yükünden kurtararak desteklediklerini söyledi.
Albayrak, "Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.
Albayrak, "Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık 2 kat artışla 1 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.