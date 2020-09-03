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    • Ekonomi
    • 03.09.2020 Gazete
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    açıkladı: a 83 milyar TL'lik destek

    , 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla son 2 yılda 1 milyon 670 bin işyeri ve aylık ortalama 10.9 milyon sigortalıya yaklaşık 83 milyar lira destek sağladıklarını söyledi.

    İstihdama 83 milyar TL

    Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla son 2 yılda 1 milyon 670 bin işyeri ve aylık ortalama 10.9 milyon sigortalıya yaklaşık 83 milyar lira destek sağladıklarını söyledi.

    Selçuk, bazı destekleri şöyle sıraladı:

    ● Düzenli prim ödeyen işverenlere uygulanan 5 puanlık indirim için 39.4 milyar lira.

    ● Prim maliyetinin azaltılması yönünde uygulanan asgari ücret desteği için 15 milyar lira.

    ● Gelişmiş bölgelere yatırım desteklerinin artırılması, stratejik yatırımların desteklenmesi ve gelişmişlik farklılıklarının azalması için 2.4 milyar lira.

    ● Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve 2 ilçede üretim ve istihdam imkanlarını artırmak için 4 milyar lira ilave 6 puanlık teşvik verildi.



    ÇALIŞANA İŞVERENE 19 DESTEK
    18 ayrı uygulamayla çalışanlara ve işyerlerine 2 yılda 83 milyar lira destek sağladıklarını belirten Bakan Selçuk, "Normalleşme desteği ile teşvik sayısı 19 oldu" dedi.

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