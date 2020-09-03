Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla son 2 yılda 1 milyon 670 bin işyeri ve aylık ortalama 10.9 milyon sigortalıya yaklaşık 83 milyar lira destek sağladıklarını söyledi.



Selçuk, bazı destekleri şöyle sıraladı:



● Düzenli prim ödeyen işverenlere uygulanan 5 puanlık indirim için 39.4 milyar lira.



● Prim maliyetinin azaltılması yönünde uygulanan asgari ücret desteği için 15 milyar lira.



● Gelişmiş bölgelere yatırım desteklerinin artırılması, stratejik yatırımların desteklenmesi ve gelişmişlik farklılıklarının azalması için 2.4 milyar lira.



● Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve 2 ilçede üretim ve istihdam imkanlarını artırmak için 4 milyar lira ilave 6 puanlık teşvik verildi.