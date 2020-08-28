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    • Ekonomi
    • 28.08.2020 Gazete
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    : " ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur"

    , toplanan vergilerin yüzde 85.2'sinin toplumun refahı için kullanıldığını belirtti. hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 lira verginin sadece 14.3 lirası vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken; artık toplanan her 100 lira verginin 85.2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadelerini kullandı.

    Berat Albayrak, toplanan vergilerin yüzde 85.2'sinin toplumun refahı için kullanıldığını belirtti. hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 lira verginin sadece 14.3 lirası vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken; artık toplanan her 100 lira verginin 85.2 lirası sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadelerini kullandı.



    'ın paylaşımında yer alan videoda, OECD verileri ile karşılaştırmasına yer verildi.



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