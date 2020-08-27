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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 17:02
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    • 27.08.2020 17:12
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    : 'tan dikkat çeken paylaşım: ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur

    haberi... : 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur.

    Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
    , sosyal medya hesabı Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.


    Bakan Albayrak, paylaşımında "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur
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