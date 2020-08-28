6 milyona sosyal destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla son 2 yılda 6 milyon 118 bin 293 vatandaşa destek sağladıklarını söyledi.
2 yılda sayıları 49 ilaveyle 347'ye ulaşan Sosyal Hizmet Merkezleri'nde çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve erkek tüm aile fertlerine yönelik koruyucu-önleyici hizmetler verildiğine dikkati çeken Selçuk, şu bilgileri verdi: "Koruyucu aile, evlat edindirme, doğum yardımı, engelli-yaşlı bakım ve rehabilitasyon kurum başvuruları, engelli evde bakım başvuruları ile şehit yakını ve gazilerimizin istihdam başvuruları bu merkezlerimiz üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlarımız, merkezlerimizde şiddetin önlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri de alıyor."
2 yılda sayıları 49 ilaveyle 347'ye ulaşan Sosyal Hizmet Merkezleri'nde çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve erkek tüm aile fertlerine yönelik koruyucu-önleyici hizmetler verildiğine dikkati çeken Selçuk, şu bilgileri verdi: "Koruyucu aile, evlat edindirme, doğum yardımı, engelli-yaşlı bakım ve rehabilitasyon kurum başvuruları, engelli evde bakım başvuruları ile şehit yakını ve gazilerimizin istihdam başvuruları bu merkezlerimiz üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca vatandaşlarımız, merkezlerimizde şiddetin önlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri de alıyor."