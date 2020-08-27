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    • 27.08.2020 20:28
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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı: Destek ve yardımlar 31 milyar TL'yi aştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kapsamında yapılan destek ve yardımların 31 milyar TL'yi aştığını açıkladı.

    Destek ve yardımlar 31 milyar TL'yi aştı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 31 milyar TL'yi aştık. Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Sosyal Destek Programı. Biz bize yeteriz Türkiye'm" ifadelerini kullandı.



    İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un o paylaşımı;

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