SGK, kodlama uygulamasının kapsamını genişletip, hizmet süreleriyle ilgili sıkı takip başlatmış durumda. Hizmet dökümüne bakanlar bazı ayların yanında 'şüpheli' anlamına gelen 'Ş' harfiyle karşılaşıyor. Müfettiş raporuna göre sahte olduğu anlaşılırsa hizmet süreleri ve gerekirse emeklilik iptal edilebilir. Ayrıca SGK işten çıkış sorgulaması yapılarak kişilerin işten ne zaman ayrıldıkları sorgulanır. Aynı yöntemle işe giriş tarihleri de sorgulanabilir. Böylece kişinin çalıştığı toplam süre bilgisine ulaşılır. Kişinin emeklilik işlemleri yapılırken internette bulunan resmi kayıtlar önem taşır. Zaman zaman internette bulunan işe giriş ya da işten çıkış tarihleri gerçek tarihlerden farklı olabilir.
GÜNDE SINIRDAYSANIZ AYLIK KESİLEBİLİR
Şirket hakkında inceleme sonuçlanıncaya kadar 'Ş' koduyla ilgili çalışma süreleri cetvelde görünmeye devam ediyor. İncelemenin ne kadar süreceğine ilişkin bir sınır yok. Böyle bir şirkette çalışan sigortalı emeklilik başvurusunda bulunabilir. Emekli aylığı da bağlanabilir. Ancak, o şirketteki hizmetleri sahte olursa veya şirketin kendisi sahte çıkarsa oradaki hizmeti iptal olur. Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emekli aylığı kesiliyor. Örneğin böyle bir kişi 6 bin gün primle emekli oldu. Emekli olmak için 5750 prim günü koşulu aranıyor. O işyerindeki 360 günlük primi iptal edilirse prim günü 5750'nin altına düşeceği için emekli aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek.
FİİLEN ÇALIŞMAYAN İŞÇİYİ BİLDİRMEYİN
Şüpheli İşyeri kodu konulan işyerleri hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu, kodun konulmasından sonra 10 gün içerisinde denetim başlatılıyor. Şüpheli işyeri veya kontrollü işyeri kodları, 1 ay içerisinde dikkat çekecek şekilde sürekli ek ve iptal bildirge veren, borcunu ödemeyen ya da daha önce sahte işyerlerinden bildirilmiş sigortalıları yeniden bildiren işyerine konuluyor. Bu nedenle işyerlerinin sahte sigortalı bildirmemesi ya da işyerinde gerçekten çalışmayanları bildirmemesi önem taşıyor.
E-SGM Üzerinden SGK İşten Çıkış Sorgulama
E-SGM sayfasından işten çıkış sorgulama işlemi yapan kişiler, bu sayfaya girerken istenen kişisel bilgileri tam ve doğru olarak girmelidir. Bu aşamada istenen bilgiler şunlardır:
• Hakkında sorgulama yapılacak kişiye ait TC Kimlik numarası,
• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin doğum tarihi,
• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin doğum yeri,
• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin nüfus cüzdanı cilt numarası
• Hakkında sorgulama yapılacak kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il bilgileridir.
Bu bilgilerin girişi tam ve doğru olarak yapıldıktan sonra E-SGM ekran sayfası açılır. E-SGM sayfası üzerinden genellikle işten çıkış tarihi sorgulama ya da işe giriş tarihi sorgulama ile hizmet dökümü belgelerinin alınması amacıyla faydalanılır. İstendiği takdirde bu bilgiler haricinde de pek çok detaylı bilgiye bu sayfa üzerinden ulaşılabilir.
Aynı bilgilere e-devlet kapısından da ulaşılabilir. Bu yöntemin e-devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamaya göre en önemli avantajı, şifre kullanımına gerek olmamasıdır.
SGK İşten Çıkış Sorgulaması Takibi
SGK işten çıkış sorgulamasının işten çıkan işçi tarafından takip edilmesi avantajlı bir durumdur. Böylece internette yanlış kayıt oluşmasının önüne geçilebilir.
İşverenin işçi işten ayrıldıktan sonraki 10 gün içinde bildirimde bulunmasının zorunlu olduğu 5519 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası kanununda net olarak belirtilmiştir.
Eğer işveren işçi işten çıktıktan sonraki 10 gün içinde SGK'ya bildirimde bulunmazsa hakkında cezai işlem başlatılır. İşverene asgari ücretin 10'da 1'i oranında para cezası verilir.
İşçi işten çıkış belgesini internetten görebilmek için, ya e-devlet üzerinden sorgulama yapmalıdır ya da tercih ettiği herhangi bir SGK şubesine şahsen giderek, konu hakkında bilgi edinmelidir.
SGK Tescil ve Hizmet Dökümü İle SGK İşten Çıkış Sorgulama
SGK tescil ve hizmet dökümünden sorgulama yapılarak çalışan kişi kendisine ait SGK işe giriş tarihi, çalışma süresi ve SGK işten çıkış tarihini görüntüleyebilir. Bu amaçla kullanılabilecek internet adresi şudur: https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap
E-Devlet Üzerinden SGK İşten Çıkış Sorgulama
SGK işten çıkış sorgulaması e-devlet üzerinden de yapılabilir. Bu amaçla izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:
• Öncelikle www.turkiye.gov.tr internet adresinden e-devlet ana sayfasına giriş yapılır.
• Ana sayfada TC kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile kimlik doğrulama işlemi yapılır ve siteye girilir. E-devlet şifresi herhangi bir PTT şubesinden 2 TL ücret ödenerek alınabilir.
• E-devlet sitesinden açılan sayfada üst kısımda yer alan ''E-Hizmetler'' yazısına tıklanır.
• Daha sonra ''Sosyal Güvenlik Kurumu'' başlığından ''Hizmet Dökümü'' yazısına tıklanır.
• Ekranda çalışan kişinin iş hayatına ait bütün bilgiler görüntülenir.
Bu yöntemle SGK işten çıkış sorgulama işlemi de gerçekleştirilmiş olur.