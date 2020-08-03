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    • 04.08.2020 09:32
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    • 09.09.2020 10:36
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    Emeklilere en uygun lerle emekli mini ihtiyaç kredisi

    Emekliye siz kredi nasıl alınır? Emekli vatandaşların belli bir tutara kadar olan nakit ihtiyaçları için mini emekli kredisi sağlıyor. Emekli müşteriler nakit ihtiyacınızı giderecek en uygun ihtiyaç kredisine 5.000 TL'lik finansmanıyla % 0,92'den başlayan faizlerle sahip olabilirsiniz.

    Emeklilere en uygun faizlerle emekli mini ihtiyaç kredisi

    İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar için çok sayıda bankanın özel kredi kampanyası bulunuyor. İhtiyaçlarını devlet bankası olan Halkbank üzeriden karşılamak isteyen vatandaşlar için ise Halkbank Emekli Mini kredi ile Mutlu Emekli Kredisi kampanyalarını sunuyor.

    EMEKLİLERE ÖZEL MİNİ KREDİ

    Halkbank tarafından sağlanan mini emekli kredisi müşterilerin düşük limitli kredi kullanımlarında geçerli. Daha yüksek limitle kredi kullanacak olan müşterilerine Halkbank mutlu emekli kredisi imkanını sağlıyor.

    Acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan mini emekli kredisinde vatandaşlara 5.000 TL'ye kadar kredi sağlanır. Hızlı bir şekilde sağlanan bu kredi için emekli vatandaşlar herhangi bir vade farklı olmadan 60 aya kadar ödeme planı yapabilirler.

    Daha yüksek kredi kullanımında ise Halkbank 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini emeklilere sağlıyor. Bu kredi başvuruları banka şubesinden olup yine 60 ay vade seçeneği bulunuyor.
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    Haberler Ekonomi Emeklilere en uygun faizlerle emekli mini ihtiyaç kredisi
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