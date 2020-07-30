

SGK'DAN ALINABİLECEK OLAN DESTEKLER

Devlet vatandaşlara çok sayıda alanda maddi yardımlarda bulunuyor. Çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan bu destekler vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına veriliyor.

Devlet tarafından sağlanan bu desteklerin bazıları için vatandaşlardan hiçbir koşul talep edilmezken bazı destekler için ise mevzuatta yer alan şartların sağlanması gerekiyor. İşte söz konusu desteklere dair detaylar

YOLLUK ÖDEMESİ YARDIMI

Sigortalı tıbbi (organ nakli, kanser tedavisi, acil gibi haller) veya zorunlu bir nedenden dolayı yerleşim yeri dışında başka bir hastaneye sevki gerekiyorsa SGK yolluk ödemesi yapıyor. Yol ve gündelik ödemesi hak sahibin kendisine veya anne, baba, eş ve çocuklara PTT aracılığıyla yapılıyor. Yolluk ödemesine başvurular SGk il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerine yapılıyor.