Milyonlarca, memur, işçi, dul, yetim, emekli EYT'li bu sorulara yanıt arıyor, En çok merak edilen ise ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım? Milyonlarca vatandaş SSK SGK Bağ-Kur düzenlemeleri ile yakından ilgileniyorlar. Bu konuda yapılan düzenlemeler ardından vatandaşlar emeklilik hakkındaki yapılan düzenlemeler ardından detayları merak ediyorlar. Emekli olmak için vatandaşların yaş şartı, prim borcu ve hizmet süresi gibi şartları yerine getirmiş olmaları gerekiyor. Emeklilik hakkında yapılan düzenlemeler ardından milyonlarca vatandaş malulen emeklilik, askerlik borçlanması, erken emeklilik, emeklilik süreci ve doğum borçlanması gibi konuları merak ediyorlar.
SGK, SSK, Bağkur, emekli, memur, EYT'li milyonları ilgilendiriyor!
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik şartlarınız 53 yaş 5900 prim günüdür. 51-52 Yaş şartına tabi olabilmeniz için sigortalılık başlangıcınızın 24.05.1996 tarihinden önce olması gerekmektedir.
1996 SSK girişim yapıldı. 2001 yılında özürlü memur olarak atandım.2001 Temmuz ayına kadar 431 gün SSK var, daha sonra memur olarak primlerin devam etti. 6 Haziran 2008 tarihinde 10 yıllık ceza evi sürecim oldu. 30 Ağustos 2009 tarihinde ihraç oldum. Toplamda 3390 gün primim var. Şu an çalışamıyorum. Hareket kabiliyetim çok kısıtlı son beş, altı yıldır böyle çalışacak durumum yok. Ailem bakıyor bana. Emekli olmak istiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Yüzde atmış sürekli özürlü raporum var 20/12/1975 doğumluyum bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
14.03.1968 doğumluyum sigorta girişim 22.03.1983, 4280 gün primim var 4.yıldır iş bulamıyorum askere 1.9.1986 da gittim 2.3.1988 de geldim. Askerlik borçlanması yapmadım ne zaman emekli olurum? Teşekkürler.
Merhaba, sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 54 yaş 5675 prim gününe tabisiniz. Eksik 1395 prim gününüz bulunmaktadır. Bu sürenin 450 gününü askerlik borçlanması şeklinde ödeyebilir, kalan 945 günlük süreyi de isteğe bağlı ya da çalışarak tamamlayabilirsiniz. Hiç borçlanma yapmaz, çalışmazsanız yine 3600 prim günü şartıyla 58 yaşınızda yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz.
Merhaba, 13.04.1972 doğumluyum. 10.05.1994'de 10 günlük bir sigorta girişim var. 21.02.1997'de devlet memuru oldum ve 15.08.2012 yılında memuriyetten atıldım. 1997 öncesi askerlik hizmetim var, memurken taksitle saydırdım. Şimdi öncelikle size sorum ben nerden emekli olabilirim SSK mı memuriyet mi? Kaç yılım var? Hangisi avantajlı seçme şansım var mı? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
Merhaba, öncelikle ilk sigortalılık tarihinize istinaden 4/a yani SSK'dan emeklilik şartlarınızı belirtelim. Belirtmiş olduğunuz sigorta başlangıcınıza göre 54 yaş 5675 prim günü ile 4/a'dan tahsis talebinde bulunabilirsiniz.
4/c'ye göre emeklilik hesabı yapacak olursak, 25 yıllık hizmet süresinin yanında bir de 56 yaş şartı bulunmaktadır. Hangi statüde emekli olacağınıza gelecek olursak; Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik hesabında son 7 yıllık hizmetinizin 1261 gününden fazlasına bakmaktadır. Yani son 7 yıllık hizmetinizin 3,5 yıl +1 günü hangi statüde bildirilmişse oradan emekli olursunuz. Buna yine bir örnek verecek olursak 20 yıllık Bağkur'lu bir Bakkal işletmecisi 20 yıl sora dükkanını kapatıp bir işe girer 1261 gün 4/a'lı çalışırsa tüm Bağkur süreleri 4/a'ya aktarılır ve sigortalı olarak emekli edilir.
Eşim EYT mağdurlarından. 22/10/1975 doğumludur. İlk sigorta başlangıç tarihi 01/05/1990, toplam prim gün sayısı 6290'dır. Askerlik 18 ay yapmış olup, askerlik saydırılmamıştır. Ne zaman emekli olur ve son 3 yıldır asgari ücretli çalışmaktadır, tahmini maaş ne bağlanır, teşekkürler.
Merhaba, ülkemizde 2020 tarihi itibariyle EYT'li sayısı 5 milyonun üzerindedir. Ne yazık ki EYT'lilerle ilgili de bir çalışma bulunmamaktadır. Eşinizin sigortalılık başlangıç tarihine istinaden emeklilik şartları 52 yaş 5525 prim günüdür. Prim gününü tamamlamış olmasından ve askerlik borçlanmasının yaşını öne çekmeyeceğinden borçlanma yapmanıza gerek yoktur. Maaş hesabı için tüm hizmet listesine bakılması, ayrı ayrı hesaplamalar yapılması gerekmektedir. Ancak kurumun internet sitesi üzerinden bağlanacak aylığı kolayca hesaplayabilirsiniz. İlgili sayfaya aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/
Merhabalar; 04/09/2008'de bir iş yeri açtım. İş yeri bildirgem ve iki SSK'lı işçimin kaydı aynı gün yapılmış. Benim Bağkur girişim bildirilmediği için 01/10/2008'de başlamış. Son 3,5 yıldan faydalanıp SSK'dan emekli olabilmek için, Bağkur başlangıç girişimi, 04/09/2008 tarihine çekebilir miyim? Teşekkürler.
Merhaba, son 1261 gün kuralı 01.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı kanunla birlikte değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra çalışmalarda son 7 yılda 1261 gün kuralına değil toplam çalışmalarda hangi hizmetin daha fazla olduğuna bakılır ve o statüde emeklilik işlemleriniz yapılır. Geçmişe dönük Bağkur kaydınızı yaptırmanız ne yazık ki mümkün değildir. Ancak elinizde ilgili döneme ilişkin ödemiş olduğunuz vergi kayıtları, oda kayıtları mevcutsa kurama müracaat edebilir tescilinizi geriye aldırabilirsiniz. İlgili dönemde oda kaydınız (Esnaf ve sanatkarlar odası, İto, Şöförler odası vb.) ve vergi ödemelerinize ilişkin kayıtlarınız yoksa almanız mümkün değildir. Tüm kayıtlarınıza rağmen kurumdan 'ret' cevabı alırsanız yargı yoluna gidebilirsiniz, konuya ilişkin Yargıtay kararları da mevcuttur.
10.02.1997 Girişim var sigortaya, 2740 günüm var. Ocak'ta işten çıkarıldım. 3600 günle emekli olma şansım olur mu, birde kaç yaşında olurum?
Merhaba, 58 yaşınızda 3600 günü tamamladığınız takdirde yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz. Ayrıca tam aylık için emeklilik şartlarınız 56 yaş 5825 prim günüdür.
Sayın uzman, 1996-2012 tarihleri arası Limited şirketi işyerim vardı ve 2012 yılında iflas ettim. Fakat iflasla ilgili maddi imkansızlıktan dolayı yasal hiçbir işlem yapamadık. Bu arada 2012 yılının 2-3 ayında işçilerin SSK primlerini ödeyemedik, yaklaşık 250-300 bin TL asıl borç tutarı kaldı. Şimdi sanırım faiz ve gecikme ile 1.500.000 TL olmuştur. Bu arada bütün mal varlığımızda banka kredi borçtan dolayı icra yoluyla alındı, hiçbir şeyim kalmadı. 2007 Yılında emekli oldum fakat şirketin prim borcumdan dolayı emekli maaşımdan 1/4 oranında 4-5 yıldır kesinti yapılmaktadır. Ev kira, doğalgaz, elektrik, su derken geçinemiyoruz. Kesintinin yapılmaması için acaba bu konu ile ilgili ne yapabilirim? Teşekkürler.
Merhaba, talihsiz bir durumdan geçmişsiniz. Emekli aylıkları 5510 sayılı kanunun 93 maddesi gereği haczedilemez. Ancak kurum burada iki istisna uygulamaktadır. Haciz ve kurum alacaklarında maaşın 4'te birine haciz uygulamaktadır. Konuyla ilgili hükümler kanunla sabit olduğundan itiraz ya da dava yoluna gitmeniz de mümkün değildir. Ancak virüs nedeniyle sosyal yardım ödemeleri artırıldı, e-devler üzerinden sosyal yardım ödemesi talebinde bulunabilirsiniz.
Ben 1964/6'ıncı ay doğumluyum. 1988 SSK başlangıcım ve 180 iş günü sigortam var. Bu çalışma zamanında bekardım, şimdi 3 çocuk var. Çocuk borçlanması olunca emeklilik için ne yapmalıyım, saygılarımla cevap için şimdiden teşekkürler.
Merhaba, çalışma süreniz olmasa da kıymetli bir sigortalılık başlangıcınız mevcut. 3 Çocuğunuz için doğum borçlanması yaparak 2160 prim günü elde edebilirsiniz. Yalnız en az yaşlılık aylığı almanız için 3600 prim gününe ulaşmanız gerekecektir. Doğum borçlanması sonrası eksik kalan günlerinizi ya çalışarak ya da isteğe bağlı ödeyerek tamamlamanız gerekir. İsteğe bağlı ödemeyi 1260 günden fazla yaparsanız Bağkur sigortalısı olursunuz. Bu yüzden yeteri kadar ödeme yapıp durdurmalısınız. 3 Çocuk için doğum borçlanması tutarı 2020 yılı için en düşük 67 Bin 802 liradır.
23.08.1972 Doğumluyum, 06.01.1987 sigorta girişim var. 11.10.1999 yılında devlet memuru oldum. 19 ay askerlik borçlanmamı yaptım. 1205 günde SSK hizmet birleştirmesini de yaptım. Maaşlı-Maaşsız Ne zaman emekli olabilirim. Saygılar Teşekkürler.
Merhaba, SSK hizmetleriniz 4/c hizmet süresinden sayılmadığından pek emeklilik yaşınıza bir etkisi olmayacak. Ancak kazançta hesaplamaya dahil edilecektir. Askerlik borçlanması sonrası emeklilik yaşınız 58'e inmiş, borçlanma yapmasaydınız 60 yaşında emekli olacaktınız. Bu yaş şartının yanında bir de 25 yıllık hizmet sürenizi tamamlamanız gerekecektir. Sigortalı olarak çalışmaya devam etmiş olsaydınız 50 yaş 5375 prim günüyle emeklilik hakkı elde edebilirdiniz.
SGK 2009 yılında emekli aylığı bağladı. Ancak SGK daha sonra yaptığı araştırmalarda benim aylık bağlamada dikkate alınan hizmetlerimin bir kısmının eksik ya da hileli olduğunu tespit etmiş ve bana aylıklarımın geri alınacağını söylediler. Bugüne kadar aldığım maaşları geri mi alacaklar?
5510 sayılı kanunun 96'ncı maddesinde, "Kurumca fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu kanun kapsamındaki her türlü ödemeler; kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, takvim.com.tr hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden itibaren hesaplanacak olan kanuni faiziyle birlikte, ilgililerin kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır" hükmü yer alıyor.
23.02.1974 doğumluyum, sigorta giriş tarihim 01.11.1998, 3502 günüm var. Boşluğum çok oldu, askerliğimi borçlanırsam 18 ay, ne zaman emekli olabilirim? E. SARI
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerliği borçlanıp öderseniz 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda askerliği borçlanıp 1783 gün daha prim ödeyip 5825 günü tamamlayarak 56 yaşınızın dolacağı 23.02.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.
23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK primim var, 18 ay askerlik borçlanması yapmadım. Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? Nihat A.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş, 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız ve 25 yıl şartınız 2019'da tamamlanmış. 54 yaşınız 2028 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 23.03.2028 olacaktır. İşe girişiniz askerden önce olduğundan, borçlansanız bile emeklilik yaşınızı aşağıya çekmez.
27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK başlangıç tarihim. Toplam 4781 gün prim ödemesi bulunuyor. Aynı işyerinde 7 senedir çalışıyorum. S.A.
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir. Bu da yaklaşık 3 yıla tekabül eder. Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak. Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 olacaktır.
KAYNAK: Gazetevatan