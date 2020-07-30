SGK ve Bağkur'lu emeklilere ikramiye, promosyonlar ilgili güzel haber alan vatandaşlar 500 TL bayram harçlığı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu anlamda İçişleri Bakanlığı açık kapı birimlerinin, "bayram harçlığı dağıtacağı" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu birimlerin bu tür bir sosyal yardım yapmasının mümkün olmadığı açıkladı. Ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca (SGK) emeklilik başvurularının elektronik ortamda alındığını ve hızlıca sonuçlandırıldığını "2002 yılında emeklilik işlemleri için 11 ayrı belge istenirken, 2020 yılında sadece elektronik başvuru ile işlemleri tamamlıyoruz. " Şeklinde konuştu.
İçişleri Bakanlığından "Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı" haberlerini yalanlama:
- "Görev tanımından da anlaşılacağı üzere Açık Kapı birimlerimizin söz konusu haber ve paylaşımlarda yer aldığı gibi sosyal yardım yapabilmesi mümkün değildir" - "Bu tarz mesnetsiz haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Açık Kapı birimlerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması, ayrıca bu doğrultuda vaatte bulunan, yönlendirme yapmaya çalışan hiç kimseye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir"
Açık Kapı birimlerinin, "bayram harçlığı dağıtacağı" yönündeki haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı, söz konusu birimlerin bu tür bir sosyal yardım yapmasının mümkün olmadığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada ve bazı internet haber sitelerinde "Kurban Bayramı'nda valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerinden bayram harçlığı dağıtılacağı" yönünde asılsız haberlerin yer aldığı anımsatıldı.
Bakanlık bünyesinde 2017'de kurulan ve daha sonra aşama aşama 81 il valiliği ve 161 ilçe kaymakamlığında faaliyete geçen "Açık Kapı" şube müdürlükleri ve "Açık Kapı" şefliklerinin temel görevinin, vatandaşların kaymakamlık ve valiliklerdeki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak, şikayet ve taleplerini kaydederek bunların etkin şekilde takibini yapmak ve vatandaşları, takibi yapılan işlem, şikayet veya talepleri hakkında bilgilendirmek olduğu kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Görev tanımından da anlaşılacağı üzere Açık Kapı birimlerimizin söz konusu haber ve paylaşımlarda yer aldığı gibi sosyal yardım yapabilmesi mümkün değildir. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da yanlış bilgiye dayalı benzer paylaşımlara rastlanılmış, konuyla ilgili gerekli açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu tarz mesnetsiz haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, Açık Kapı birimlerimizden bu yönde bir talepte bulunulmaması, ayrıca bu doğrultuda vaatte bulunan, yönlendirme yapmaya çalışan hiç kimseye itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması açısından önemlidir."
FARUK ERDEM'DEM BAYRAM HARÇLIĞI YORUMU
Sabah Gazetesi Ekonomi yazarı Faruk Erdem, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, bu tip iddiaların asılsız olduğunu dile getirdi. İşte; Erdem'in bayram harçlığı yorumu:
"Hane halklarına maddi destek, aile ve çalışma bakanlığının koordinasyonunda yürütülmektedir. Bugüne kadar 3 fazda 1000'er liralık yarrdımlar vatandaşlara ödenmiştir. İlk fazda 2.1 milyon aileye, 2. fazda 2.3 milyon aileye, toplamda 4.4 milyon aileye 1000er liralık ödenmiştir. 3. fazla ilgili başvurular devam ederken, ilk etapta yaklaşık 500 bin aileye 1000'er liralık yardım yapılmıştır. Bunun dışında kamu bankaları aracılığıyla 6 ay ödemesiz bireysel destek ve esnaf kredileri ödenmektedir. Toplamda 5 milyon 52 bin vatandaşa 29.2 milyar lira bireysel destek kredisi ödenmiştir. Bayramla ilgili olarak da emeklilere hem erken ikramiye ödemesi hem de erken maaş ödemesi yapılmaktadır. Bunun dışında bayram harçlığı ödemeleri yönündeki söylemler asılsızdır. Resmi makamlar açıklama yapmadan bu tür söylentilere aldırış etmemek gerekir."
AÇIK KAPI NEDİR?
Açık Kapı, vatandaşla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla oluşturulmuştur.
Elektronik olarak ya da valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimlerine yazılı olarak taleplerinizi iletebilirsiniz. Yapılan başvuruların süreç ve sonuç bilgileri kısa mesaj ile tarafınıza bildirilecektir.
Bakan Selçuk'tan emeklilere bayram ikramiyesi açıklaması: 11 milyar lira ödedik
2002 yılında emekli aylığı bağlama süresi 3 ayı geçmekte iken bugün emekli aylığı bağlama işlemlerini ortalama 13 gün içinde sonuçlandırıyoruz. Emekliler ile hak sahipleri, bağlanan ilk aylıklarına ilişkin birikmiş ödemelerini alabilmek için neredeyse iki ay beklemek zorunda iken geçmişe dönük hesaplanan birikmiş ödemelerini beklemeden aylıklarının ödenmesini talep ettikleri bankalara gönderiyoruz" dedi.
E- Devlet aracılığıyla emekli vatandaşlarımıza tercih ettikleri bankadan aylık alma imkanı sağlandığını kaydeden Selçuk, ayrıca aylığını PTT aracılığıyla alan emeklilerimizin talep etmeleri halinde ödemelerinin evlerinde yapıldığını hatırlattı.
Selçuk, emeklilere yapılan promosyon ödemelerinin banka tarafından hesaplara yatırıldığını ifade ederek, "2020-2022 yılları için bankalarla emekli vatandaşlarımızın promosyonu hakkında anlaşmaya vardık. Bu kapsamda aylığı 1.500 TL olan emeklilerimiz 500 TL, 1.500-2.500 TL arasındakiler 625 TL ve 2.500 TL üzerindeki emekli aylığı bulunanlar da 750 TL promosyon alma imkanına kavuştu" diye konuştu.
"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 1.500 LİRA"
Bakan Selçuk, Nisan 2020 ödeme döneminden itibaren emekli, malul ve ölüm aylıkları için dosya bazında yapılan ödemelerde alt sınırın 1.500 TL'ye yükseltildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk ayrıca, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerimize 1.000 TL bayram ikramiyesi ödendiğini belirterek, "12.4 milyon emeklimize 6. kez 1.000'er TL bayram ikramiyelerini ödedik. Bu kapsamda ödediğimiz bayram ikramiyesi tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı." dedi.
Emeklilere yapılan ödemelerin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2002 yılında %4,6 iken, bu oranın 2019 yılında %7'ye yükseldiğini ifade eden Bakan Selçuk "2002 Aralık ve 2020 Temmuz döneminde, en düşük işçi emekli aylıklarına %72; Bağ-Kur emekli aylıklarına %168; memur emekli aylıklarına %46 reel artış yapılmıştır." dedi.
"Emeklilik sonrası ticari faaliyette bulunan emeklilerimizin aylığından yüzde 15 olarak kesilen sosyal güvenlik destek primi kesintisini kaldırdık." diyen Zehra Zümrüt Selçuk, böylece emeklilerin emeklilik döneminde girişimcilik yapmasının önünü açtıklarını kaydetti.
Genel sağlık sigortası ile emekli vatandaşların kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişmesini sağladıklarını ifade eden Bakan Selçuk, çalışanlarda yüzde 20 olarak uygulanan ilaç katkı payı oranının emekli vatandaşlarımızda yüzde 10 olarak alındığını belirtti. Bakan Selçuk ayrıca emekli aylıklarının miktarı, ödeme yeri, tarihi, ilaç ve muayene ücreti dahil tüm bilgilerin e-devlet üzerinden görüntülenebildiğini kaydetti.
"Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz" diyen Selçuk ayrıca ALO 170 hattı ve sosyal medya hesapları üzerinden her türlü soru ve talepleriyle ilgilenildiğini söyledi.
Bakan Selçuk, "Emek de emeklimiz de baş tacımız. Ülkemizin kalkınmasında alın teri döken tüm emeklilerimizin yanındayız. Emeklilerimizin aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam geçirmelerini diliyorum. Bayramlarını tebrik ediyorum." dedi.