Merkez’in tahmini % 8.9

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8.9 olarak gerçekleşeceğini, 2021 yıl sonunda ise yüzde 6.2'ye geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi. Enflasyon Raporu 2020- III Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Uysal, enflasyonun Temmuz ayından itibaren düşüş eğilimine gireceğinin öngörüldüğünü söyledi. Uysal, "Toplam rezervlerimizin seviyesine baktığımızda, rezerv kriterleriyle birlikte de değerlendirdiğimizde, rezervlerimizin kısa vadeli yükümlülükler açısından şu an için yeterli olduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.