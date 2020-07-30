Kamu bankalarının yerli üretimi ve 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde sosyal hayatı desteklemek amacıyla kredi faizlerini tarihinin en düşük seviyelerine çektiği otomotiv sektöründe, bazı firmaların zamları dikkat çekti.
Sektörde stok sorunu nedeniyle tüketiciler yerli otomobillerde 1-2 ay, ithal otomobillerde ise 3 aya yakın sıra beklerken; bazı modellerde yüzde 30'a varan fiyat artışı karşısında, kamu bankaları kredi paketinden Renault, Fiat, Ford, Honda, Hyundai ve Toyota'yı çıkardı.
Markalar ise fiyat artışlarının maliyet ve kur artışından kaynaklandığını kaydetti.
Sektörde stok sorunu nedeniyle tüketiciler yerli otomobillerde 1-2 ay, ithal otomobillerde ise 3 aya yakın sıra beklerken; bazı modellerde yüzde 30'a varan fiyat artışı karşısında, kamu bankaları kredi paketinden Renault, Fiat, Ford, Honda, Hyundai ve Toyota'yı çıkardı.
Markalar ise fiyat artışlarının maliyet ve kur artışından kaynaklandığını kaydetti.