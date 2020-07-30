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    • Ekonomi
    • 30.07.2020 Gazete
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    Fırsatçıya suçüstü! Araç fiyatlarına %30 yaptılar...

    Kamu ları, de yüzde 30'a varan fiyat artışları üzerine bazı firmaları kredi kampanyasından çıkarttı. Firmaların yaşanan fiyat artışı konusundaki mazereti ise kur, maliyet artışı ve oldu...

    Fırsatçıya suçüstü
    Kamu larının yerli üretimi ve 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde sosyal hayatı desteklemek amacıyla kredi faizlerini tarihinin en düşük seviyelerine çektiği sektöründe, bazı firmaların ları dikkat çekti.



    Sektörde stok sorunu nedeniyle tüketiciler yerli otomobillerde 1-2 ay, ithal otomobillerde ise 3 aya yakın sıra beklerken; bazı modellerde yüzde 30'a varan fiyat artışı karşısında, kamu bankaları kredi paketinden Renault, Fiat, Ford, Honda, Hyundai ve Toyota'yı çıkardı.




    Markalar ise fiyat artışlarının maliyet ve kur artışından kaynaklandığını kaydetti.

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