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Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota'dan büyük fırsatçılık! Araç fiyatlarına %30 zam yaptılar...

2020'nin başından bu yana Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota gibi önde gelen markalar sıfır KM araçlara yüzde 30'a varan zamlar yaptı. Adeta fırsatçılık yapan bu markalar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından 0.49-0.64 taşıt kredisi kapsamından çıkarıldı. Otomobil markalarının yaptığı fiyat artışının ardından kamu bankaları tarafından kredi kapsamından çıkartılmasıyla birlikte araçların liste fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye'de satış yapan otomobil firmalarının liste fiyatları...