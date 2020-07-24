Çalışanın primi devletten

Yeni istihdam destekleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
● Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu uzatma yetkisi genişletiliyor.
● Özel sektör işyerlerinde normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
● Fesih yasağı 3'er aylık sürelerle uzatılabilecek.
● Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu uzatma yetkisi genişletiliyor.
● Özel sektör işyerlerinde normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.
● Fesih yasağı 3'er aylık sürelerle uzatılabilecek.