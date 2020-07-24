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    • Ekonomi
    • 24.07.2020 Gazete
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    primi devletten

    primi devletten.... Yeni destekleri, 'nda kabul edildi. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Çalışanın primi devletten
    Yeni destekleri, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    'nın kısa çalışma başvurusunu uzatma yetkisi genişletiliyor.

    ● Özel sektör işyerlerinde normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

    ● Fesih yasağı 3'er aylık sürelerle uzatılabilecek.
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