Avukat Elvan Kılıç, şu bilgileri verdi:

1) E-Ticaret yapmak için vergi mükellefi olmak, yazılıma sahip olmak, ürün ve hizmetlerin teslimat yönünü belirlemek, ticaretin kanuna uygun olması gerekiyor. Ayrıca kişisel verilere ilişkin KVKK kapsamında titiz şekilde e-ticaret yapmak da bir diğer önemli nokta.

2) Firmalar, kullanıcıların kolaylıkla ulaşabilecekleri şekilde ana sayfalarda, kendilerini tanıtan bilgilere yer vermek zorunda. Merkez adresleri, iletişim numaraları, işletme adı ya da tescilli marka gibi bilgilere ana sayfadan ulaşılabilmelidir.

3) E-Ticaret sitesinin ara yüzünde alınan ürün, ek masraflar, toplam bedel gibi bilgilerin yer aldığı sipariş özetine yer verilmeli. Ayrıca bu sayfada, kullanıcının alışverişten vazgeçmesine ya da siparişini değiştirmesine imkan tanımak da firmaların uyması gereken kurallardan.

4) Hem ön bilgilendirme formunda hem mesafeli sözleşmede 'cayma hakkına ilişkin maddelerin' 16 punto olarak tüketicinin bilgisine sunulması gerekmektedir..

5) Ön bilgilendirme kurallarına uyularak yapılan online alışverişlerin ardından siparişin alındığına dair bilgi mutlaka tüketiciye verilmeli. SMS, telefon, e-posta gibi araçlardan birini kullanarak tekrar bilgi verilmesi de zorunlu.

6) Siparişin tamamlanmasının ardından onaylanan mesafeli sözleşme, elektronik ya da fiziki ortam aracılığıyla tüketiciye gönderilmeli. Belli bir ciroyu aşan firmalar e-fatura uygulamasına geçmek konusunda zorunlu tutulurken, daha az ciroya sahip e-ticaret firmaları da e-arşiv ve e-fatura uygulamalarını tercih edebilir.

7) Satış işleminin gerçekleştirilmesinin ardından, e-ticaret sitesinde belirtilen süre içerisinde ürün mutlaka tüketiciye teslim edilmeli. Eğer herhangi bir teslim süresi belirtilmemişse sipariş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde teslimat gerçekleştirilmeli. Teslimat süresinin asılması durumunda tüketici, sözleşmeyi feshederek yasal faiziyle birlikte ödediği bedeli talep edebilir.

8) Tüketici ürün ve hizmetin satın alınmasının ardından 14 gün içerisinde sözleşmeden cayabilir. Bunu yaparken de herhangi bir sebep göstermesine ya da cezai bedel ödemesine gerek yoktur. Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketiciler, bu durumu e-ticaret sitesine bildirdikten sonra firmalar 14 gün içerisinde ücret ve kargo gibi bedelleri iade etmek zorundadır. Tüketiciler ise cayma hakkını kullandıklarını bildirmelerinin ardından 10 gün içerisinde ürünü e-ticaret firmasına iletmeli.

9) Ağ hizmetlerinin güvenliği, hukuki işlemlerin güvenlikli olması, işlemler ve taraflar hakkındaki bilgilerin doğrulanması önemli.

10) E-Ticaret, Ticaret Bakanlığı nezdinde yürütülmeli.