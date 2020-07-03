2020 Yılında Mühendis Maaşları Neye Göre Belirlenir?

Mühendislik maaşları , tıpkı diğer mesleklerde olduğu gibi her sene belli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Bu faktörlerin en önemlisi çalışılan kurum, kurumun politikaları ve tabi ki kişinin deneyim yılına bağlıdır. Bu faktörler dışında ise kişi eğer herhangi bir devlet kurumunda çalışıyor ise maaşı sabittir ve memur maaşı üzerinden değerlendirilir. Enflasyon farkı, evli olup olmama durumu, çocuk sahibi olup olmama durumu, sigorta kesintileri gibi etkenler değerlendirildiği zaman ortaya çıkan mamur maaşı, mühendis olarak devlette çalışan kişi içinde geçerli olur. Ancak özel sektörde ise durum daha farklıdır. Kişi, çalıştığı kurumun büyüklüğüne ve profesyonelliğine göre, ne kadar kurumsal olduğuna göre belirlenen fiyatta maaş alır. Aynı zamanda devlette her zaman sabit olmasına rağmen özel sektörde çalışan bir mühendis, tecrübe sahibi olduğu yıl arttıkça ve daha deneyimli oldukça fiyatı ciddi derecede değişebilir.