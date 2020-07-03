Ders ve eğitim veren, bilimsel çalışma yapan ve yürüten, araştırmalar yapan araştırma görevlileri, kendini geliştirerek ve akademik başarılar kazanarak doçent unvanını almaya hak kazanır. Uzun ve zor eğitim süreçlerinden geçtikten sonra araştırma görevlisi olan kişiler unvanı aldıktan sonra da araştırma görevlisi maaşı alarak görev yapmaya başlarlar. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 Yılında Araştırma Görevlisi Maaşını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Araştırma görevlisi maaşlarında, her sene tıpkı diğer mesleklerde olduğu gibi 2020 yılında da belli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliği etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörler doğrultusunda her araştırma görevlisinin maaşı aşağı yukarı aynı olsa da, fiyat farklılıkları olabilmektedir. Araştırma görevlisi maaşlarını etkileyen faktörler şu şekildedir:
- Araştırma görevlisinin evli olup olmaması
- Çocuk sahibi olup olmaması
- Sigorta kesintisi
- BES kesintisi
- Deneyim Yılı
- Kıdemi
- Unvanı
- Enflasyon farkı
2020 Yılında Araştırma Görevlisi Maaşı Ne Kadar?
Araştırma görevlisi maaşları birçok etkenle birlikte değişse bile aslında ortama olarak bellidir. Bu etkenlerde en çok araştırma görevlisinin deneyim sahibi olduğu yıl baz alınır. Kişi deneyim kazandıkça maaşı da aynı doğrultuda artar. Araştırma görevlisi unvanını, kendini geliştiren ve akademik eserler ortaya koyarak kişiler doçent unvanını alabilir. O zamanda artık doçent maaşı üzerinden hesaplanan belli bir ücret alır. 2020 yılında belirlenen zamlı araştırma görevlisi maaşı ortalama olarak 6 bin TL civarındadır. Bu maaş, kişinin tecrübe ettiği yıla göre artış göstererek 15 bin TL'ye kadar çıkabilir. Bunun dışında memurluk derecesi ve deneyim yılına göre belirlenen araştırma görevlisi maaşları ise şu şekildedir:
- Memurluk derecesi 4/1 olan ve 6 yıllık deneyime sahip bir araştırma görevlisi 6 bin 350 TL maaş alır.
- Memurluk derecesi 3/1 olan ve 9 yıllık bir deneyime sahip araştırma görevlisi 6 bin 400 TL ücret almaktadır.
- Memurluk derecesi 7/1 olan ve araştırma görevlisi unvanını yeni alan birinin maaşı 6 bin 300 TL olarak belirlenmiştir.
Araştırma Görevlisi Unvanı Nasıl Alınır?
Araştırma görevlisi alımları 2 şekilde gerçekleştirilir:
- ÖYP, yani Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile araştırma görevlisi alımı yapılabilir.
- Naklen veya uzaktan yapılan alımlar ile normal araştırma görevlisi alımları yapılabilir.
ÖYP ile araştırma görevlisi alımları YÖK tarafından yürütülmektedir. İlanlar ve başvurular YÖK resmi internet sayfası üzerinden yani www.yok.gov.tr web sayfası üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca adayların ALES sınavına girmesi istenir. ALES sınavından ve başvurular yapıldıktan sonra ise aday olan kişinin lisans not ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES), dil sınavı puanı göz önünde bulundurulur. Belli yüzdeliklere göre hesaplanan puanda boş olan kadrolara en yüksek puandan başlayarak sırası ile alımlar yapılır.
Normal araştırma görevlisi alımları içinde adayların ilk önce ALES ve YDS sınavına girmeleri gerekmektedir. Başvuru yapma hakkı kazanabilmek için ALES sınavından en az 70, YDS sınavından ise en az 50 puan alma şartı bulunmaktadır. Bu şartı sağlayan kişiler, ilan edilen açık kadrolara başvuru yapabilir. Başvuru yaptıktan sonra ön değerlendirme, giriş sınavı ve son değerlendirme aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar, araştırma görevlisi unvanını almaya hak kazanır. Bu sayede araştırma görevlisi maaşı almaya başlayarak görevlerini icra etmeye başlayabilir.
TAKVİM ÖZEL HABER