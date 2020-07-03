Araştırma Görevlisi Unvanı Nasıl Alınır?

Araştırma görevlisi alımları 2 şekilde gerçekleştirilir:

ÖYP, yani Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ile araştırma görevlisi alımı yapılabilir.

Naklen veya uzaktan yapılan alımlar ile normal araştırma görevlisi alımları yapılabilir.

ÖYP ile araştırma görevlisi alımları YÖK tarafından yürütülmektedir. İlanlar ve başvurular YÖK resmi internet sayfası üzerinden yani www.yok.gov.tr web sayfası üzerinden gerçekleştirilir. Ayrıca adayların ALES sınavına girmesi istenir. ALES sınavından ve başvurular yapıldıktan sonra ise aday olan kişinin lisans not ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES), dil sınavı puanı göz önünde bulundurulur. Belli yüzdeliklere göre hesaplanan puanda boş olan kadrolara en yüksek puandan başlayarak sırası ile alımlar yapılır.

Normal araştırma görevlisi alımları içinde adayların ilk önce ALES ve YDS sınavına girmeleri gerekmektedir. Başvuru yapma hakkı kazanabilmek için ALES sınavından en az 70, YDS sınavından ise en az 50 puan alma şartı bulunmaktadır. Bu şartı sağlayan kişiler, ilan edilen açık kadrolara başvuru yapabilir. Başvuru yaptıktan sonra ön değerlendirme, giriş sınavı ve son değerlendirme aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar, araştırma görevlisi unvanını almaya hak kazanır. Bu sayede araştırma görevlisi maaşı almaya başlayarak görevlerini icra etmeye başlayabilir.

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