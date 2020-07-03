2020 Yılında Başkomiser Maaşı Ne Kadar Oldu?

2020 yılında başkomiser maaşı, yeni yapılan düzenlemeler sonucunda ilan edildi ve duyuruldu. 2019 yılında bir başkomiser maaşı 5 bin 468 TL iken; bu yıl, başkomiserler ortalama olarak 5 bin 768 TL maaş alacak. Bu fiyat tamamen ortalama bir fiyat olup değişkenler ile birlikte azalabilir veya artabilir.

2020 Yılında Emekli Başkomiser Maaşı Ne Kadar Oldu?