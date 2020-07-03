Başkomiserler de, diğer kamu personelleri gibi belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olurlar ve emekli maaşı almaya başlarlar. Bu süreçte yine kişinin emekli maaşı enflasyon farkı başta olmak üzere diğer tüm parametreler ile birlikte her sene değişiklik gösterebilmektedir. 2019 yılına bakıldığı zaman emekli başkomiser maaşı 3 bin 207 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılına gelindiği zaman ise emekli başkomiser maaşı 3 bin 384 TL olarak belirlenmiştir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Başkomiser maaşı ne kadar oldu?
POLİS (11/1)
ESKİ: 5280 TL
YENİ: 5583 TL
Polis memuru (8/1)
Eski: 6.041 TL
Yeni: 6.388 TL
Başkomiser (3/1)
Eski: 6.899 TL
Yeni: 7.296 TL
Başkomiser Maaşını Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Başkomiserlik maaşı da, diğer tüm kamu personelinde olduğu gibi belli parametreler ile birlikte hesaplanır. Bu parametreler kişinin maaşının daha net hesaplanmasını sağlar. Bu parametreler değişken olduğu için tüm başkomiser maaşları birbirinden farklı olur. Başkomiser maaşını etkileyen faktörler şu şekildedir:
- AGİ
- Aile yardımı
- Çocuk yardımı
- Görev yerine göre değişen ücretler
- Çalışılan bölgeye göre değişen ücretler
- Birime göre değişen ücretler
- Görev tazminatı
- Eğitim durumu
- Sigorta kesintisi
- BES kesintisi
2020 Yılında Başkomiser Maaşı Ne Kadar Oldu?
2020 yılında başkomiser maaşı, yeni yapılan düzenlemeler sonucunda ilan edildi ve duyuruldu. 2019 yılında bir başkomiser maaşı 5 bin 468 TL iken; bu yıl, başkomiserler ortalama olarak 5 bin 768 TL maaş alacak. Bu fiyat tamamen ortalama bir fiyat olup değişkenler ile birlikte azalabilir veya artabilir.
2020 Yılında Emekli Başkomiser Maaşı Ne Kadar Oldu?
Başkomiserler de, diğer kamu personelleri gibi belli bir süre çalıştıktan sonra emekli olurlar ve emekli maaşı almaya başlarlar. Bu süreçte yine kişinin emekli maaşı enflasyon farkı başta olmak üzere diğer tüm parametreler ile birlikte her sene değişiklik gösterebilmektedir. 2019 yılına bakıldığı zaman emekli başkomiser maaşı 3 bin 207 TL olarak belirlenmişti. 2020 yılına gelindiği zaman ise emekli başkomiser maaşı 3 bin 384 TL olarak belirlenmiştir.
Başkomiserin Görevleri Nelerdir?
Başkomiserlik çalışma yelpazesi çok geniş ve çok fazla işten sorumluluk almış olan bir meslektir. Ancak başkomiserlerin çalıştığı kuruma göre görevleri değişkenlik gösterebilmektedir. Asıl görevi alt rütbede bulunan çalışanların başında durmak ve yönetimi sağlamak olan başkomiserlerin diğer görevleri ise şu şekildedir:
- Tüm vatandaşların emniyet hizmetlerinden en doğru şekilde yararlanmasını sağlamak
- Emniyet güçlerinin tüm vatandaşlar ile birlikte koordineli bir şekilde çalışması için destek olmak
- Çalıştığı karakol ya da şubede bulunan eksiklikleri gidermek ve tüm aksaklıkları düzeltmek
- Sorumlu olduğu karakolun ya da şubenin bir yıllık ekonomik bütçesini ayarlamak, takip etmek ve tamamlamak
- Görev yaptığı karakol ya da şubenin tüm işleyişinden ve aynı zamanda tüm personelinden sorumlu olmak
- Bağlı oldukları kurumda işlerin doğru bir şekilde yürümesini sağlamak ve düzene sokmak
- Alt rütbesinde bulunan polis memuru, komiser ve komiser yardımcılarının çalışma şartlarını iyileştirmek
- Karakol ya da şubede çalışan tüm personelin sahadaki güvenliği ve teçhizat durumunu düzenlemek
- Tüm planları ve ihtiyaç listelerini kendi üst rütbesinde bulunan amire bildirmek
- Emir komuta zincirinde üst birimden yani amirlerinden gelen emirleri, alt rütbedeki personele iletmek
- Yapılan tüm görevleri üst rütbesinde bulunan amire rapor etmek
Tüm bu görevler kurumdan kuruma farklılık gösterse bile, neredeyse tüm başkomiserler için geçerli olan görevlerdir. Bu kadar geniş çalışma yelpazesine sahip olan başkomiser maaşı tabi ki aldığı tüm sorumlulukları kapsayacak şekilde ayarlanır.
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